İnşaat faaliyeti 20 ayın en düşük seviyesinde

THBB, Hazır Beton Endeksi’nin 2022 Ocak Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, aralık ayına kıyasla faaliyette sınırlı bir gerileme görüldü. Buna rağmen faaliyet son 20 ayın en düşük değerini aldı. Beklenti ve güven endeksi değerlerinde bir gerileme yaşanmazken Birleşik Beton Endeksi, geçtiğimiz yılın aralık ayı ile aynı değerde kaldı
Geçen yılın aynı ayına göre bakıldığında ise ocak ayında bütün endekslerde ciddi bir gerileme görüldü. Beklenti en fazla daralan endeks olurken, güven endeksi en fazla daralan ikinci endeks oldu.
Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Özellikle maliyet enflasyonu ile yükselen inşaat maliyetleri yeni üretilen konut talebini ister istemez baskılamaktadır. Tarihsel veriler, tüketicilerin konut kredisi kullanmakta istekli olmadıkları dönemde ikinci el konuta ilgi gösterdiklerini göstermektedir. 2021 yılının son iki ayında banka kredisi ile alınan ikinci el konut sayısı artmasına rağmen yılın tamamında yeni konutlara talebin düşük kalmasının arkasında yatan nedenlerin başında inşaat maliyetlerindeki yükseliş gelmektedir. Aynı zamanda kamu bankaları üzerinden kullandırılan düşük faizli konut kredisi ilgi görmesine rağmen özel bankaların konut kredisinde faiz indiriminde istekli olmamaları, ekonomideki likidite sıkıntısı ve maliyet artışları, yeni yapılan konutların satışında daralma meydana getirmiştir. ” diye konuştu.
“İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ DENGELİ BÜYÜME, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE STABİLİZASYON İLE MÜMKÜN OLACAKTIR"
Tüketicinin konut talebi için satın alma gücünü muhafaza etmesinin, ekonomik stabilizasyonun ve öngörülebilirliğin kritik etmenler olduğunu vurgulayan Yavuz Işık “Yalnızca kamu bankaları ile değil aynı zamanda özel bankaların da bu sürece destek vermesi sonrasında inşaat sektörü yeniden hareketlenebilecektir. İnşaat sektöründeki dengeli büyüme, öngörülebilirlik ve stabilizasyon ile mümkün olacaktır.” dedi.
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