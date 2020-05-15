İnşaat çökmesi sonucu iki işçi yaralandı - DÜZCE

Osmaniye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yapımı süren iki katlı inşaatta kalıp çakma işlemi sırasında aniden çökme meydana geldi.Çökme sırasında inşaatta çalışan Şener A. (44) ve Şenol Ç. (46),yaklaşık 6 metreden yükseklikten zemine düşerek yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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