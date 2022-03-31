Kahreden olay! İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi´nde 14 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler, bekçi Hikmet Sungur'u asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sungur´un hayatını kaybettiğini belirledi.

Düştüğü tahmin edilen Sungur, asansör boşluğundan çıkarılıp otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.