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        Haberler Gündem Güncel Toprak kayması son dakika: Sancaktepe'de inşaat alanında toprak kayması! 1 işçi hayatını kaybetti - haberler

        Sancaktepe'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

        İstanbul Sancaktepe'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Feci olayda toprak altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:13 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:44
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        İnşaat alanında toprak kayması! 1 işçi hayatını kaybetti
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        Sancaktepe'de inşaat alanında yapılan çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu çıkarılırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre olay saat 14.00 sıralarında ilçedeki bir inşaat alanında meydana geldi. Çalışma yapılırken toprak kayması meydana geldi. İnşatta çalışan işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için AFAD ve arama kurtarma ekipleri de inşaat sahasına geldi. Arkadaşları gözyaşları içinde ekiplerin kurtarma çalışmalarını izledi. Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi.

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        İtfaiye ve AFAD ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu Yasin Can (40) toprak altından kurtarıldı. Yaralı işçi, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir hastanesine kaldırıldı. Can burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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