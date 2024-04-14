İnşaat alanında feci kaza! 1 kişi öldü

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Ataşehir'de inşaat alanında devrilen beton mikser pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, 15.30 sıralarında bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, beton atıldığı sırada beton mikser pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Devrilme sırasında pompa kısmı inşaatta çalışan bir işçiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri pompanın altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğraflar: İHA