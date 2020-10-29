"İnovatif hemşireler" kongrede buluştu

İnovatif Hemşirelik Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen kongre, 350'den fazla uzmanın katılımıyla online olarak yapıldı.
Hemşirelik alanında en güncel, yenilikçi ve farkındalığın arttırılmasına yönelik multidisipliner yaklaşımların bilimsel toplantılarla ele alındığı kongrede, "Sağlıkta İnovasyon Süreci: Yurtdışı Örneği", "Sağlık İnovasyonunda Başarıya Ulaşma Süreci", "İnovasyonda Belgelendirme ve Koruma Süreci", "İnovatif Ürünlerin Hayata Geçirilmesi", "Hemşirelikte İnovasyon Yeri ve Önemi", "Hemşirelikte İnovasyon Uygulamaları", "Bilişim ve İnovasyon" gibi konu başlıkları masaya yatırıldı.
Öte yandan kongre kapsamında, inovatif yaklaşımları desteklemek amacıyla düzenlenen ve ülke genelinden birçok sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen "İnovasyon Proje Yarışmasın"nın ödülleri de sahiplerini buldu.
Bu kapsamda birincilik ödülünü "Yenidoğanda Gelişebilen Basınç Ülserini Önlemeye Yönelik Kuvöz Tasarımı" projesi ile hemşire Ayşe Göbekli, ikincilik ödülünü "CAN-HAT" projesi ile hemşire Emine Cansu Çevik ve Hatice Kukulu, üçüncülük ödülünü ise "Smart Eye Patch And Device" projesi ile hemşire Cansu Arslan almaya hak kazandı.
Ayrıca "En İnovatif Hemşire" ödülünü Hemşire Ülkü Misket alırken, "En İnovatif Bölüm" ödülü ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kat Jinekoloji Servisi'ne verildi.
Kongre bilimsel oturumların tamamlanmasıyla sona erdi.
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