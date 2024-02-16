Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.258,39 %0,18
        DOLAR 30,8204 %0,29
        EURO 33,1876 %0,01
        ALTIN 1.987,24 %0,38
        FAİZ 42,85 %0,40
        GÜMÜŞ GRAM 22,80 %0,71
        BITCOIN 51.859,00 %0,95
        GBP/TRY 38,7685 %-0,11
        EUR/USD 1,0768 %-0,04
        BRENT 82,40 %-0,56
        ÇEYREK ALTIN 3.249,14 %0,38
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnovasyon festivali 'We-Novate' - Teknoloji Haberleri

        İnovasyon festivali 'We-Novate'

        Vodafone'un inovasyonu ve kurum içi girişimciliği artırmak amacıyla başlattığını vurguladığı WeNovate festivalinin birincisi yapıldı. Toplam 108 takım ile yaklaşık 450 kişinin yarıştığı ve 3 ay boyunca süren etkinliğin finali 1.000'den fazla kişinin de katılımıyla 3 günlük bir festival şeklinde gerçekleşti. Son gün gerçekleşen değerlendirmede, Jüri oylamasının yanı sıra çalışan oyları da belirleyici oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnovasyon festivali 'We-Novate'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösterdiğini açıklayan Vodafone, çalışan deneyimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

        Vodafone’un, çalışanları arasında yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği kurum içi girişimcilik yarışması olan WeNovate’e 1.000’den fazla kişi katıldı. “En İyi Müşteri Deneyimi” temasıyla düzenlenen ve toplam 108 takımın başvurduğu hackathon’un finalinde 10 takım halinde 50 kişi yarıştı. Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Gazeteci ve Yazar M. Serdar Kuzuloğlu’nun da yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 3 takım belirlendi.

        "YARATICI VE HEYECANLI ANLAR YAŞANDI"

        Vodafone Türkiye İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler,

        “Vodafone’da hem müşteri deneyimini hem de çalışma arkadaşlarımızın deneyimini hep bir adım daha öteye taşımaya önem veriyoruz. Bu yönde hayata geçirdiğimiz kurum içi girişimcilik yarışması WeNovate ile şirketimizde inovasyon kültürünü ve ekip birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışma, müşterilerimize en iyi hizmeti verme yolculuğunda inovatif fikirler üretmemize ve teknolojik yenilikleri keşfetmemize olanak sağlıyor. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırarak kurumsal kültürümüzü güçlendirmemizi ve yetenek gelişimine katkıda bulunmamızı mümkün kılıyor. Bu sene ilkini düzenlediğimiz WeNovate’e 1.000’den fazla çalışma arkadaşımız katıldı. Farklı alanlarda fikir üretmeyi sağlayan yuvarlak masa toplantıları, ilham veren konuşmacı oturumları ve kişisel dijital asistanımız TOBi üzerinden gerçekleştirdiğimiz QR kodu avı gibi etkinliklere de yer verdiğimiz WeNovate birbirinden yaratıcı ve heyecanlı anlara sahne oldu. Vodafone olarak, kurum içi girişimciliği artıracak projeler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        FARKLI BAŞLIKLARDA DEĞERLENDİRME

        Final günü takımlar, geliştirdikleri fikirleri jüri üyelerine sundu. Sunulan projeler orijinallik, tercih edilirlik, geçerlilik ve uygulanabilirlik olmak üzere 4 başlıkta değerlendirildi. Buna göre WeNovate’in amacına uygun birinci olacak fikrin; benzersiz ve yenilikçi bir çözüme ulaşması, Vodafone müşterilerinin bu ürünü ya da hizmeti talep etmesi, Vodafone marka algısıyla çelişmemesi, ayrıca teknik ve idari mevzuatla ilgili herhangi bir soruna neden olmaması gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenmesi sağlandı. Sıralamanın belirlenmesinde jüri oylamasının yanı sıra çalışanların oyları da etkili oldu. Kazanan takımlara seyahat, teknoloji ürünleri ve hediye çeklerinden oluşan hediyeler sunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Helikopterle bulunan 4 kişinin katili kardeşler için karar!
        Helikopterle bulunan 4 kişinin katili kardeşler için karar!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        TÜİK'e göre gençlerin mutluluk oranı arttı
        TÜİK'e göre gençlerin mutluluk oranı arttı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        İşte gecenin sonuçları!
        İşte gecenin sonuçları!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Genel seçimler öncesi Sunak'a kötü haber
        Genel seçimler öncesi Sunak'a kötü haber
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir kez daha kanıtladı"
        "Bir kez daha kanıtladı"
        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Habertürk Anasayfa