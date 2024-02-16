İnovasyon festivali 'We-Novate'

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Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösterdiğini açıklayan Vodafone, çalışan deneyimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Vodafone’un, çalışanları arasında yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği kurum içi girişimcilik yarışması olan WeNovate’e 1.000’den fazla kişi katıldı. “En İyi Müşteri Deneyimi” temasıyla düzenlenen ve toplam 108 takımın başvurduğu hackathon’un finalinde 10 takım halinde 50 kişi yarıştı. Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Gazeteci ve Yazar M. Serdar Kuzuloğlu’nun da yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 3 takım belirlendi.

"YARATICI VE HEYECANLI ANLAR YAŞANDI"

Vodafone Türkiye İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler,

“Vodafone’da hem müşteri deneyimini hem de çalışma arkadaşlarımızın deneyimini hep bir adım daha öteye taşımaya önem veriyoruz. Bu yönde hayata geçirdiğimiz kurum içi girişimcilik yarışması WeNovate ile şirketimizde inovasyon kültürünü ve ekip birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışma, müşterilerimize en iyi hizmeti verme yolculuğunda inovatif fikirler üretmemize ve teknolojik yenilikleri keşfetmemize olanak sağlıyor. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırarak kurumsal kültürümüzü güçlendirmemizi ve yetenek gelişimine katkıda bulunmamızı mümkün kılıyor. Bu sene ilkini düzenlediğimiz WeNovate’e 1.000’den fazla çalışma arkadaşımız katıldı. Farklı alanlarda fikir üretmeyi sağlayan yuvarlak masa toplantıları, ilham veren konuşmacı oturumları ve kişisel dijital asistanımız TOBi üzerinden gerçekleştirdiğimiz QR kodu avı gibi etkinliklere de yer verdiğimiz WeNovate birbirinden yaratıcı ve heyecanlı anlara sahne oldu. Vodafone olarak, kurum içi girişimciliği artıracak projeler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FARKLI BAŞLIKLARDA DEĞERLENDİRME

Final günü takımlar, geliştirdikleri fikirleri jüri üyelerine sundu. Sunulan projeler orijinallik, tercih edilirlik, geçerlilik ve uygulanabilirlik olmak üzere 4 başlıkta değerlendirildi. Buna göre WeNovate’in amacına uygun birinci olacak fikrin; benzersiz ve yenilikçi bir çözüme ulaşması, Vodafone müşterilerinin bu ürünü ya da hizmeti talep etmesi, Vodafone marka algısıyla çelişmemesi, ayrıca teknik ve idari mevzuatla ilgili herhangi bir soruna neden olmaması gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenmesi sağlandı. Sıralamanın belirlenmesinde jüri oylamasının yanı sıra çalışanların oyları da etkili oldu. Kazanan takımlara seyahat, teknoloji ürünleri ve hediye çeklerinden oluşan hediyeler sunuldu.