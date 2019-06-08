Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Inna, her konserinde olduğu gibi, 'Seni seviyorum', 'Teşekkürler' gibi Türkçe kelimeler de kullandı.



Rumen şarkıcı ayrıca konser arasında "İkinci evimde olmaktan çok mutluyum" dedi.