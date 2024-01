İlk single'ı GASLIGHT şarkısının TikTok'ta yayınlanan demosu viral oldu. Ancak bu kadar popüler olmasını sağlayan şarkısı 2 Kasım 2023 tarihinde müzik platformlarında yayınlan Bellydancing oldu.

İnji’nin diğer şarkıları arasında Madeline, I’m Sorry ve I’m Not Your Baby gibi parçalar bulunmaktadır.