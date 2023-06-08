DHA

THY'nin TK1594 sefer sayılı TC-JOB kuyruk tescilli A330 tipi uçağı, 272 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak için dün akşam yerel saatle 20.05'de Frankfurt Havalimanı'ndan havalandı.

Uçağın iniş takımlarının kapanmaması üzerine kokpit ekibi, Hava Trafik Kontrol Kulesine durumu bildirdi. Bir süre havada yakıt harcayan uçak, maksimum iniş ağırlığına ulaştıktan sonra 21.52 sıralarında Frankfurt Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi. Uçağın inişi sırasında önlem amaçlı olarak itfaiye ve ambulanslar pistte hazır bekletildi. Sefer öncesi lastik hasarı nedeniyle 2 saat gecikmeli olarak havalandığı öğrenilen uçak bakıma alınırken, TK1594 sefer sayılı uçuş iptal edildi.