Ingolstadt: 1 - Heidenheim 1846: 1 (Maç sonucu)

Ingolstadt ile Heidenheim 1846 Almanya 2. Bundesliga mücadelesinde karşılaştı.Ingolstadt takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Fabijan Buntic, Frederic Ananou, Benedikt Gimber, Paulo Otavio, Phil Neumann, Konstantin Kerschbaumer, Almog Cohen, Sonny Kittel, Robert Leipertz, Marcel Gaus, Dario LezcanoHeidenheim 1846 takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Kevin Müller, Marnon Busch, Norman Theuerkauf, Timo Beermann, Patrick Mainka, Nikola Dovedan, Maurice Multhaup, Sebastian Griesbeck, Maxi Thiel, Niklas Dorsch, Denis Thomalla24. dakikada Dario Lezcano, tabelayı 1-0 yaptı. İlk yarıyı Ingolstadt 1-0 önde bitirdi. İlk 45 dakikada Ingolstadt futbolcusu Almog Cohen sarı kart gördü. 76'da Heidenheim 1846 oyuncusu Denis Thomalla tabelanın 1-1 olarak değişmesini sağladı.Heidenheim 1846 oyuncusu Niklas Dorsch ile Ingolstadt oyuncuları Robert Leipertz, Frederic Ananou sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Mücadelenin ilk 45 dakikasında Heidenheim 1846 takımında Maxi Thiel oyundan çıkarken Tim Skarke mücadeleye dahil oldu Maçın 2. yarısında Ingolstadt takımında Almog Cohen, Robert Leipertz, Sonny Kittel oyundan çıkarken Tobias Schröck, Osayamen Osawe, Stefan Kutschke mücadeleye dahil oldu, Heidenheim 1846 takımında ise Maurice Multhaup ve Niklas Dorsch çıktı, Patrick Schmidt ve Mathias Wittek girdi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.441 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 3.10 oran kazandı.Ingolstadt takımının son 5 maçlık performansı: 4 galibiyet, 1 beraberlik. Konuk Heidenheim 1846 ise bu süreçte 2 kez kazandı, 2 beraberlik aldı, 1 kez yenildi.