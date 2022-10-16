İngiltere’nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt: Önümüzde zor kararlar var

İngiltere’nin bu yılki dördüncü maliye bakanı olan Jeremy Hunt, vergi ve harcamalar konusunda önlerinde zor kararlar olduğunu söyledi.
BBC’ye konuşan Hunt, bazı vergilerin artmasına ihtiyaç duyulduğunu, hükümet harcamalarının da azalmasının gerekebileceğini belirtti.
Başbakan Liz Truss’ın Cuma günü Kwasi Kwarteng’i görevden alıp yeni bir “mini bütçe” duyurmasının ardından maliye bakanı olan, Eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt “temiz bir sayfa açacağını” söyledi.
Yılda 150 bin sterlinden fazla kazananlardan alınan verginin yüzde 45’ten 40’a indirilmesi ve bazı indirimlerin maliyetlerinin bağımsız bir şekilde hesaplanmamasının hata olduğunu vurgulayan Hunt, hem Truss’ın hem de Kwarteng’in ekonomi politikalarından farklı bir çizgi izleyeceğinin sinyalini verdi.
Geçen ay göreve başlamasına rağmen çok sayıda milletvekilinin istifasını talep ettiği Truss, Muhafazakar Parti içinden de büyük bir baskıyla karşı karşıya.
BBC’nin sorularını yanıtlayan Hunt, hangi vergilerin artırılacağı ve hangi kamu harcamalarının kısılacağı sorularına ise yanıt vermedi, “Vergiler herkesin umduğu kadar azalmayacak, bazıları ise artacak. Son kararları vermeden önce tüm bakanlıklara, nelerden tasarruf edebileceklerini soracağım” dedi.
Maliye Bakanı Hunt, Ulusal Sağlık Sistemi’nden kesinti yapma veya Truss’ın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 3’ünü savunmaya ayırma planını terk etme seçeneklerini de dışlamadı.
Hunt, önündeki en büyük zorluğun “Dünyaya tutarlı bir finansal plan sunmak” olduğunu söyledi ve ekledi:
“Bu görevi kabul etmemin nedeni, bütün bu zorlu kararlara rağmen ülkemizin geleceğine büyük güven duymamdır.”
Hunt “Herkesten fedakarlık istememiz gereken bir dönemde en zenginlerin vergisi azaltmak yanlıştı” dedi.
En düşük vergi diliminin de yüzde 20’den 19’a azaltılmasını içeren eski planı korumak istediğini söyleyen Hunt, bu konuda nihai kararı henüz vermediğini söyledi.
Liz Truss’ın başbakanlık yarışındaki rakibi Rishi Sunak’ın destekçilerinden olan Hunt’ın bu göreve atanmasıyla birlikte, Truss’ın ekonomik vaatlerinin ne kadarını tutabileceği de sorgulanıyor.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Sir Keir Starmer ise hükümetin “feci bir kaosa yol açtığını”, bunun tarihte bir benzerinin olmadığını söyleyerek erken seçim çağrısında bulundu.
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İngiltere’nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt: Önümüzde zor kararlar var/ingilterenin-yeni-maliye-bakani-jeremy-hunt-onumuzde-zor-kararlar-var-3529611
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