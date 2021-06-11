İngiltere’den yoksul ülkelerdeki kız çocuklarının eğitimi için 430 milyon sterlin hibe

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, merkezi Washington D.C’deki “Eğitim İçin Küresel Ortaklık” (GPE) adlı sivil toplum girişimince yoksul ülkelerde tüm çocukların, özellikle de dezavantajlı durumdaki kız çocuklarının eğitim ve öğrenim imkanlarına kavuşabilmesi için yürütülen “Elini Kaldır” programına 430 milyon sterlin bağış yapacağı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada benzeri görülmemiş bir eğitim krizine yol açtığına işaret edilen açıklamada, tüm dünyada salgın süresinde 1,6 milyar öğrencinin eğitim göremediği hatırlatıldı.
Açıklamada, GPE’nin 2002'de kurulmasından bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu yoksul ülkelerde toplam 160 milyon çocuğun eğitim görebildiği, kız çocuklarının eğitime katılımının yüzde 65 arttığı vurgulandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ülkelerin yoksulluktan kurtarılmasının ve küresel toparlanmanın yolunun açılmasının en iyi yolu, eğitime ve özellikle kızların eğitimine yatırım yapılmasıdır." ifadesini kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce kız çocuklarının eğitim alması amacıyla bu programa verilen finansal desteğin son hibe ile yüzde 15 artırıldığını belirtti.
"Elini Kaldır" programına dünya genelinde 2021-2025 dönemi için toplam 5 milyar dolar finansman sağlanması hedefleniyor.
Bu yıl 47'ncisi İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi boyunca diğer ülkelerden de programa benzer hibelerin yapılması bekleniyor.
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