Anlaşmazlığa neden olan protokolde sorumluluk vurgusu

Reuters

İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Lizz Trus, çarşamba günü Avrupa Birliği'ni Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanması konusunda üst üste sorumlu ve makul olmaya çağırdı.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Sky News'e verdiği demeçte, "AB'nin üstlenilen kontroller konusunda pragmatik olmasına ihtiyacımız var ve protokol her zaman bu şekilde hazırlandı” açıklamasında bulundu.

AA- KUZEY İRLANDA PROTOKÜLÜ

Brexit Anlaşması'nın bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle Birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

Protokolün ticarete zarar verdiğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunan Protestanların protokole karşı mart ve nisandaki gösterilerinde otobüs ve araçlar ateşe verilmişti. Protestoların Katoliklerle çatışmaları yeniden başlatmasından endişe edilmişti.