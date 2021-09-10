Kamuoyu yoklaması: Muhafazakârlara destek azaldı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Muhafazakâr Partisi, ülkede sağlık ve sosyal hizmetleri finanse etmek için bir vergi artışının parlamentoda onaylanmasından sonra en düşük destek seviyesini gördü.

Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı pazar araştırması ve anketi şirketi olan YouGov tarafından Times gazetesi için yürütülen ankete göre, Muhafazakâr Parti’ye destek beş puan düştü ve yüzde 33’e geriledi. İşçi Partisi, ocak ayından bu yana ilk kez Johnson’ın partisinin önünde göründü ve yüzde 35’e çıktı.

Boris Johson, finansman krizini düzeltmeye çalışmak için işçiler, işverenler ve bazı yatırımcılar üzerindeki vergileri artırma planlarını ortaya koydu ve seçim vaatlerini bozarak ve partinin geleneksel düşük vergi desteğinden ödün vererek iktidar partisindeki bazılarını kızdırdı.

Muhafazakâr milletvekillerinin bazı eleştirilerine rağmen, çoğu yeni düzenlemeyi destekledi ve vergi artışı onaylandı.

YouGov’da araştırmacı olan Anthony Wells, "Tek bir anketten çok fazla sonuca varma konusunda dikkatli olmalıyız.” ifadeleri kullanıldı.

Kültür Bakanı Oliver Dowden, anketi küçümseyerek Sky News'e verdiği demeçte, "Kamu anketleri gelir ve gider, hükûmetin yaptığı şey ulusal çıkarlar için uzun vadeli kararlar almaktır." dedi.