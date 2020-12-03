İngiltere´de son 24 saatte koronavirüsten 414 ölüm

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Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 674 bin 134´e yükseldi. İngiltere´de son 24 saatte 14 bin 879 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 414 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 674 bin 134, toplam can kaybı ise 60 bin 113 olarak duyuruldu.

ABD'li ilaç firması Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahip olduğu BioNTech'in Covid-19'a karşı ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı bugün başlamıştı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere" demiş, Başbakan, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söylemişti. Birleşik Krallık bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermiş ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olmasını beklendiği ifade edilmişti.