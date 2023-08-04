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        Haberler Otomobil İngiltere’de otomobil satışları temmuzda arttı  - Otomobil Haberleri

        İngiltere’de otomobil satışları temmuzda arttı 

        İngiltere'de otomobil satışlarının bu yılın temmuz ayında yüzde 28,3 artış kaydettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:23
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        İngiltere otomobil pazarı büyüdü
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        İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede trafiğe kayıt olan otomobil sayısının yüzde 28,3 artış kaydederek toplam 143 bin 921’e yükseldiği belirtildi.

        SMMT’nin açıklamasında ülkede otomobil satışlarının son 12 aydır büyümesini devam ettirdiği hatırlatıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Otomobil pazarında seçenekler ve inovasyonlar artıyor. Bu nedenle daha fazla insanın elektrikli sürüşün avantajlarından yararlandığını görmek cesaret verici” ifadesini kullandı.

        Hawes, İngiltere’de artan hayat pahalılığının ve enflasyonun gelecek dönemde tüketicilerin otomobil alımı konusundaki kararlarını etkileyebileceğini belirterek, tüketicilere gereken her türlü teşvikin sağlanması gerektiğini belirtti.

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