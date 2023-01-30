İngiltere’de Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı Zahawi'nin görevine son verildi

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İngiltere’de vergi kaçırmaya çalıştığı iddialarının ardından hakkında soruşturma başlatılan Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı Nadhim Zahawi'nin görevine son verildi.

Başbakan Rishi Sunak, kendi talimatıyla başlatılan soruşturmanın sona erdiğini ve bunun neticesinde Zahawi’nin “Bakanlık yasasını ciddi şekilde ihlal ettiğini” söyledi.

Muhafazakar Parti'nin bir kısım gelirini bildirmemekle suçlanan üst düzey yetkilisi ve eski Maliye Bakanı Nadhim Zahawi'nin, geçen yıl hatasını kabul edip vergi dairesine ceza ödediği geçen haftalarda ortaya çıkmıştı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Zahawi geçen yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında Maliye Bakanı olduğu sırada, vergi dairesine cezası dahil yaklaşık 5 milyon sterlin ödeme yaptı. Bu meblağın yüzde 30'unun ceza olduğu bildiriliyor.

Bu gelişmelerin ardından Sunak, bağımsız müfettiş Sir Laurie Magnus’u iddiaları soruşturması için görevlendirdi.

Magnus, soruşturmasında Zahawi’nin mali durumu konusunda açık olmadığı sonucuna vardı.

Yazdığı mektupta Sunak, soruşturma sonucunda Zahawi’nin hükümetteki görevlerine son verdiğini söyledi.

Zahawi ise Başbakan Sunak’a teşekkür etti ve hükümetteki başarılarından dolayı gurur duyduğunu, gelecek yıllarda kendisine olan desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Nadhim Zahawi kimdir?

Kürt bir aileden olan Zahawi, 1967'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta doğdu. 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti.

King’s College’da Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Zahawi, 2000'de kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un kurucuları arasında yer aldı.

2010'dan bu yana milletvekili olan Nadhim Zahawi, Boris Johnson'ın başbakanlığı döneminde Eğitim Bakanı ve Aşı Dağıtımından Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Rishi Sunak'ın istifasının ardından 5 Temmuz 2022'de Maliye Bakanı olan Zahawi, Liz Truss'ın başbakanlığı döneminde de kabinede görev aldı; Truss'ın yerine başbakan seçilen Sunak tarafından 25 Ekim'de mevcut görevine atandı ve yeniden kabine üyelerinden biri oldu.

BBC'nin edindiği son bilgiye göre Başbakan Sunak, Zahawi'ye güveniyor ve onu görevden almayı düşünmüyor.

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