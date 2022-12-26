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İngiltere’de Kral Charles ilk Noel mesajında hayat pahalılığına değindi/ingilterede-kral-charles-ilk-noel-mesajinda-hayat-pahaliligina-degindi-3550578
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