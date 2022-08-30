İngiltere’de birçok pub enerji krizi yüzünden kapanabilir

Beth Timmins | BBC News

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Birleşik Krallık’ta bira fabrikalarının yöneticileri, enerji maliyetlerinin yüzde 300'e varan oranda artması nedeniyle birçok pubın kapanmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Ülkenin en büyük altı bira fabrikasının yöneticileri, bu kış enerji faturalarının daha da artmasının beklenmesi nedeniyle hükümete soruna “hemen müdahale etmesi” çağrısı yaptı.

İngiltere’nin güneydoğusunda Essex bölgesindeki bir pub’ın sahibi BBC'ye yaptığı açıklamada, enerji maliyetinin bir yılda yaklaşık 13 bin sterlinden 35 bin sterline yükseldiğini söyledi.

Pub sahipleri, hükümet desteği olmazsa enerji krizinin sektöre "geri dönüşü olmayan" zararlar vereceğini söyledi.

Altı şirketten (JW Lees, Carlsberg Marston's, Admiral Taverns, Drake & Morgan, Greene King ve St Austell Brewery) pub ve bira fabrikası sahipleri, Birleşik Krallık Bira ve Pub Derneği’nin (BBPA) yönetim kurulunda yer alıyor. Hükümete çağrı yaptıkları açık mektuplarında, bir destek paketi hazırlanması ve işletmeler için enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesi de dahil olmak üzere acil müdahale talep ettiler.

Bir araştırmaya göre yüksek enerji faturaları, İngiltere ve Galler'deki pubların sayısının düştüğü bir döneme denk geliyor. Haziran ayında bu düşüş rekor sayıya ulaştı ve ülkede toplam 39 bin 990 pub olduğu belirlendi.

Essex’te Plough isimli pubı işleten Simon Cleary, gaz ve elektrik faturalarının bir yılda neredeyse üç katına çıkarak 35 bini sterlini bulduğunu söyledi.

Bu, pubın artık maliyetleri karşılamak için haftada 1800 sterlin daha fazla kazanması gerektiği anlamına geliyor.

Cleary BBC'ye, "Gerçekten durum o kadar kötü. Hükümet müdahalesi olmadığı sürece gerçekten zor olacağını düşünüyorum" dedi.

1600 puba sahip Admiral Taverns'in yöneticisi Chris Jowsey ise pub işletmecilerinin artık kiradan daha fazla enerji faturası ödediğini söyledi.

BBC'ye, kiracılarından birinin kendisine elektrik faturasının yüzde 450 artması nedeniyle 20 yıl sonra sektörden ayrıldığını yazdığını anlattı. Bu, müşterilerine yansıtamayacağı kadar büyük bir artıştı.

Jowsey, Amiral Taverns’in bira mahzenleri için enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlara ve buzdolabı kullanımını kontrol etmeye yatırım yaptığını söyledi. Ayrıca şirketin enerjiyi toplu satın alma seçeceğini de gözden geçirdiğini açıkladı.

BBC Simon Cleary maliyetlerini karşılayabilmek için haftada 1.800 sterlin daha fazla kazanması gerektiğini söylüyor

İş, Enerji ve Sanayi Bakanlığı, "hiçbir hükümetin enerji fiyatını ve diğer işletme maliyetlerini artıran küresel faktörleri" kontrol edemeyeceğini açıkladı.

Bir bakanlık sözcüsü, "Ancak önümüzdeki aylarda hizmet sektörünü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hükümet, Birleşik Krallık genelinde işletmelere %50 vergi indirimi sağladığını, bira ve şarabın da dahil olduğu içkilerdeki alkol vergi oranlarını dondurduğunu ve işveren sigorta prim ödemelerini düşürdüğünü açıkladı.

Hükümet, daha önce 5 Eylül’de yeni başbakan ilan edilene kadar yeni bir politika açıklamayacağını duyurmuştu.

Jowsey, 6 aydan fazla bir süre önce yüksek enerji fiyatları konusunu bakanlarla kişisel olarak gündeme getirdiğini söyledi:

"Sadece işleri, insanların geçim kaynaklarını değil aynı zamanda evlerini de koruyacak bazı kararlar almadan önce bir kişinin seçilmesini beklemek zorunda olmamızı inanılmaz buluyorum. Bu pubları işletenlerin çoğu dükkânın üstünde yaşıyor.”

3 bin 100 pubı işleten Greene King’in yöneticisi Nick Mackenzie de pubların kapanma ve insanların işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi, bunun pandemi zamanında ayakta kalabilmeleri için işletmelere verilen desteğin boşa gitmesi anlamına geleceğini belirtti.

Enerji tavan fiyat sınırı talebi

Enerji piyasasını düzenleyen kurum olan Ofgem Cuma günü, haneler için enerji tavan fiyatını yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterline yükseltti.

Ancak hanelerin aksine işletmeler, bir enerji fiyat üst sınırına tabi değil, bu da faturaların daha da artabileceği anlamına geliyor.

Bira fabrikaları, bunların yanı sıra, yüksek enerji faturaları nedeniyle bira üretiminde kullanılan karbondioksit (CO2) kıtlığı yaşanabileceğinin de altını çizdi.

İngiltere'nin en büyük CO2 üreticisi olan CF Industries geçenlerde, artan enerji fiyatlarının açık tutmayı çok pahalı hale getirmesi nedeniyle tesislerinden birinde üretimi geçici olarak durduracağını açıkladı.