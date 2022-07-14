İngiltere’de Başbakanlık yarışında ikinci tur

İngiltere’de Boris Johnson’ın istifasının ardından Başbakan ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminin ikinci turu bugün yapılacak. İlk turda yarışan 8 adaydan Nadhim Zahawi 25 oy, Jeremy Hunt ise 18 oy alarak elendi.
İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekilleri, Başbakan ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminde ikinci turda oy kullanacak. İlk turda elenen Zahawi ve Hunt’ın ardından bugün Türkiye saatiyle 15.30’da yapılacak oylamada 6 aday yarışıyor. İlk tur oylamasının sonuçlarına göre Rishi Sunak, 88 oy alarak ilk sırada yer alırken, 67 oyla Penny Mordaunt ikinci, 50 oyla Dışişleri Bakanı Liz Turss ise üçüncü sırada yer aldı. Bugün yapılacak oylamada en düşük oyla elenecek adayın ardından 18-21 Temmuz tarihlerinde son iki aday kalana kadar oylamalar devam edecek. 21 Temmuz itibarıyla kalan iki aday, 5 Eylül’e kadar Başbakanlık yarışı için miting yapacak.
YARIŞ SUNAK VE MORDAUT ARASINDA OLABİLİR
Seçim yarışının, ilk turda birinci olan ve İngiliz medyasının ‘kazanma şansı en yüksek aday’ olarak değerlendirdiği Sunak ve Penny Mordaunt arasında olması yüksek olasılık olarak görülüyor. Eski Maliye Bakanı Sunak’tan sonra en güçlü aday olan, 2019’da ilk kadın Savunma Bakanı olarak görev yapmış Penny Mordaunt, ilk turda Sunak’ın 21 oy gerisinde kaldı.
“TRUSS, LİDERLİĞİNİ ÖNE TAŞIMAYI PLANLIYOR”
İngiliz medyasında yer alan haberlerde, ilk tur sonuçlarına göre 50 oy alan Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın, Başbakanlık yarışında kalabilmesi için ‘liderliğini öne taşımayı planladığı’ ifade edildi. Truss’a, Boris Johnson’a yakın isimlerden Kültür Bakanı Nadine Dorries ve Brexit’ten sorumlu Devlet Bakanı Jacob William Rees-Mogg destek veriyor. Truss’un bugün yapacağı konuşmada, ekonomik plan sunacağı belirtildi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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