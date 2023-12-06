Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya İngiltere’de arkadaşının cesedini iki yıl dondurucuda saklayan kişi hapse atıldı

        İngiltere’de arkadaşının cesedini iki yıl dondurucuda saklayan kişi hapse atıldı

        Sanık, bir cesedin hukuka uygun bir şekilde gömülmesini engellediğini ve üç kez dolandırıcılık yaptığını itiraf ettikten sonra iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de arkadaşının cesedini iki yıl dondurucuda saklayan kişi hapse atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        Damion Johnson

        BBC

        Damion Johnson

        53 yaşındaki Damion Johnson, John Wainwright'ı 27 yıldır tanıyordu ve onunla birlikte İngiltere’nin Birmingham şehrindeki bir dairede yaşıyordu.

        İkilinin “sağlam bir dostluğu" vardı ve 71 yaşındaki Wainwright öldüğünde mahkemede anlatılanlara göre Johnson, “kedere boğuldu.”

        Sanık, bir cesedin hukuka uygun bir şekilde gömülmesini engellediğini ve üç kez dolandırıcılık yaptığını itiraf ettikten sonra iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Çift, 2015 yılında ortak dairelerine taşındı ve Johnson, Wainwright'ın resmi olarak bakıcısıydı.

        Yaşlı adam Eylül 2018'de öldü, ancak cesedi Ağustos 2020'de bir konteyner şirketinin tesislerindeki dondurucuda bulunana kadar kayıptı.

        Savcı Darron Whitehead, ikilinin Birmingham şehir merkezindeki bir dairede yaşadığını ve Johnson'ın Wainwright'ı bir baba figürü olarak gördüğünü söyledi.

        Savcı, Johnson'ın arkadaşının ölümünden sonra "mantıklı düşünmediğini" belirterek, "Zaman geçtikçe yetkililere bilgi verememiş" dedi.

        Mahkemede, Johnson'ın maliyeti 462 sterlin olan bir dondurucu sipariş ettiği, ancak akrabalarına ve arkadaşlarına Wainwright'ın öldüğünü ve cenazenin çoktan gerçekleştiğini söylediği anlatıldı.

        Acil servise haber vermedi, ölüm belgesini de almadı.

        Birmingham

        BBC

        İkili, Birmingham merkezindeki bir dairede yaşadı

        Dondurucudan gelen koku

        Ceset, Johnson'ın Aralık 2019'da başka nedenlerle gözaltına alınmasının ve dairenin mühürlenmesinin ardından keşfedildi.

        Cesedin bulunduğu dondurucu içeride bırakılmıştı ancak fişi çekilmişti.

        Daha güvenlik kontrolleri yapmak için daireye görevliler gitti ve güçlü bir koku fark etti, ancak dondurucu, kokunun çürüyen yiyeceklerden kaynaklandığını varsayan görevliler tarafından Ağustos 2020'de götürüldü.

        Ceset sonunda konteyner şirketinin personeli tarafından bulundu.

        Otopsi incelemesinde künt kafa travması belirtileri tespit edildi, ancak Wainwright'ın nasıl öldüğü sonucuna varılamadı.

        Mahkemede, yakın zamanda Derby'de yaşayan Johnson'ın, ölümünden sonra eski ev arkadaşının banka hesabını kullandığı anlatıldı.

        Avukat Raglan Ashton ikili arasında, birinin ölümü halinde diğerinin ortak hesaptaki paraya erişebileceğine dair "gayrıresmi bir anlaşma" olduğunu söyledi.

        Yargıç Shaun Smith KC, cenazenin gömülmesini engellemenin "olağandışı bir suç" olduğunu söyledi ancak sanığın Wainwright'ın ölümüyle bir ilgisi olduğunu "hiçbir şekilde ima etmediğini" belirtti.

        Yargıç, "Onun ölümünü kabul etmiş olsaydınız ve normal bir şekilde süreç gerçekleşseydi, iyi ve düzgün bir cenaze töreni yapılırdı” dedi.

        "Yaptığınız her şey o cesedin saklanmasını kolaylaştırdı. Onun bulunmasına katkı sunacak hiçbir şey yapmadınız.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Habertürk Anasayfa