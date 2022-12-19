İngiltere Yüksek Mahkemesi sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını hukuka uygun buldu, ilk 8 kişinin durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi

Getty Images Mahkeme önünde hükümetin planını protesto edenler gösteri yapıyordu

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin, ülkeye gelen bazı sığınmacıları, iltica başvurularını değerlendirmeden Ruanda'ya gönderme planının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Ancak mahkeme hükümetin gönderilecek bazı sığınmacıları seçerken, özgül koşullarını gerektiği şekilde değerlendirmediğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme kararı böylece hükümet açısından tam bir zafer olmadı. Kararda geçtiğimiz ilkbaharda Ruanda'ya gidecek ilk grup olarak seçilen sekiz sığınmacının koşullarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İngiltere hükümeti Nisan ayında, yasa dışı yollardan teknelerle ülkenin kıyılarına çıkan sığınmacıların Ruanda'ya gönderileceğini ve iltica başvurularını orada yapmaları gerektiğini açıklamıştı.

Hükümet bu planını, İngiltere'ye denizden küçük teknelerle gelen sığınmacıların sayısını azaltacağını ve daha ekonomik olacağını söyleyerek savunmuştu.

Hatta İçişleri Bakanı Suella Braverman Ekim ayında, "sığınmacıları taşıyan ilk uçağın Ruanda'ya hareket edişini görmeyi düşlediğini" söylemişti.

Fakat İngiltere'deki insan hakları, mülteci ve göçmen hakları grupları ve bazı hukukçular mahkemede bu plana itirazlarını sundular ve Ruanda'nın sığınmacılar için güvenli bir yer olmadığını söylediler.

Hükümetin Nisan ayında sunup Haziran'da uygulamayı umduğu Ruanda planı, son anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin müdahalesiyle engellenmişti.

Muhafazakar Parti hükümeti ve İçişleri Bakanı Braverman o günlerde bunun İngiltere hukukuna dışarıdan bir müdahale olduğunu söyleyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmanın mümkün olduğunu ima etmişlerdi.

Mahkemenin bugünkü kararı hükümet için kısmi bir zafer olsa da bu Ruanda uçuşlarının yakında başlayabileceği anlamına gelmiyor.

Uzmanlar, bu karara çok sayıda itiraz yapılacağını ve sürecin uzayacağını düşünüyor.

Hükümet kararı değerlendirmek üzere bugün bir toplantı planlıyor.