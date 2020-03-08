08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türk ihracatçılar, yılın 2 ayında Genel Ticaret Sistemi'ne göre 29 milyar 413 milyon 731 bin dolarlık ürün sattı.
Söz konusu dönemde Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atılırken, dış satımını değer bazında ve oransal bazda yükselten sektörler ön plana çıktı.
Ocak-şubat döneminde ihracatını oransal bazda 2019'un aynı dönemine göre en fazla artıran ilk 3 sektör yüzde 53 ile gemi ve yat, yüzde 28 ile mücevher ve yüzde 26.1 ile yaş meyve ve sebze oldu.
Bu dönemde dış satımını değer bazında en fazla yükselten sektörlerin başını 190 milyon dolarlık artışla 3 milyar dolarlık ihracat rakamına erişen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü çekti. Hazır giyim sektörünü, dış satımını 145.3 milyon dolar artırarak 664,3 milyon dolarlık ürün satan mücevher sektörü ve 95.2 milyon dolarlık artışla 460.2 milyon dolar değerinde ihracata imza atan yaş meyve ve sebze sektörleri takip etti.
SATIŞ YAPILAN ÜLKE SAYISI ARTTI
Mücevher sektörü, hem oransal hem değer bazındaki ihracat artışıyla dikkati çekti.
Ocak-şubat döneminde mücevher sektörü 111 noktaya ürün sattı. Geçen yılın aynı döneminde 105 noktaya ihracat gerçekleştirilmişti.
Yılın ilk 2 ayında ülkeler bazında mücevher ihracatında ilk sırayı İngiltere aldı. İngiltere'ye ihracat 2019'un ocak-şubat döneminde 95.2 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu yılın aynı döneminde 2 kat artarak 191.3 milyon dolara yükseldi.
Mücevher ihracatında İngiltere'yi, söz konusu dönemde dış satımı yüzde 48 artarak 107.8 milyon dolara ulaşan Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.
Sektörün dış satımında 3'üncü sırada yer alan ABD'ye ihracat ise yüzde 15 azalarak 43 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. ABD'yi, ihracatı yüzde 19 düşerek 37.1 milyon dolar olan Hong Kong, yüzde 46 artarak 25,7 milyon dolara yükselen İsrail ve yüzde 832.7 artarak 24.1 milyon dolara erişen İsviçre izledi.
İSTANBUL AÇIK ARA LİDER
En fazla mücevher ihracatı yapan il olan İstanbul, ocak-şubat döneminde 614.4 milyon dolarlık mücevher satarak Türkiye'nin 664.3 milyon dolarlık sektör ihracatının yüzde 93'ünü sırtladı. Kentin mücevher ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış kaydetti.
İstanbul'u, söz konusu dönemde mücevher ihracatını 2 katına çıkararak 26.1 milyon dolarlık ürün satan Çorum ve dış satımı yüzde 5 artarak 7.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kastamonu takip etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!