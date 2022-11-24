Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya İngiltere'ye göç rekoru: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

İngiltere'ye göç edenlerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

İngiltere'de Haziran 2021-Haziran 2022 döneminde ülkeden ayrılanlardan 504 bin daha fazla kişinin ülkeye gelmesiyle bugüne kadarki en yüksek net göç rakamı kaydedildi.

Giriş: 24.11.2022 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'ye göç rekoru: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
İngiltere'ye göç rekoru
0:00 / 0:00
AA

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, geçen yıl İngiltere'ye, ülkeden ayrılanlardan 504 bin daha fazla kişi geldi ve 2015'te kaydedilen 390 bin rekoru kırıldı.

Ülkeye göç edenlerin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Haziran 2021-Haziran 2022 döneminde İngiltere'ye gelen toplam kişi sayısının 1,1 milyon olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, aynı dönemde, 45 bin İngiliz vatandaşı İngiltere'den ayrıldı.

"Afganistan, Hong Kong ve Ukrayna'dan gelenler artışta etkili oldu"

ONS Uluslararası Göç Merkezi Direktörü Jay Lindop, söz konusu artışın, Afganistan, Hong Kong ve Ukrayna'dan gelen ve ülkede yaşama hakkı verilen çok sayıda mülteciden kaynaklandığını söyledi.

Lindop, salgın sırasında uzaktan eğitim gören uluslararası öğrencilerin İngiltere'ye gelişlerindeki artış ve insanların ailevi nedenlerle göç etmesi gibi nedenlerin de artışa katkıda bulunduğunu bildirdi.

Jay Lindop, "Bir dizi küresel gelişme, Haziran 2022'ye kadar olan 12 aylık süre içinde uluslararası göç kalıplarını etkiledi. Bütün bunlar birlikte ele alındığında, benzeri görülmemiş olaylardı." diye konuştu.

İngiliz hükümeti, ülkeye girenlerin ve ülkeden ayrılanların sayısı arasındaki farkı azaltma sözü verdi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Macron'dan 'yeni düzen' mesajı
Macron'dan 'yeni düzen' mesajı
Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na soruşturma
Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na soruşturma
Fransa, boğa güreşlerini yasaklıyor mu?
Fransa, boğa güreşlerini yasaklıyor mu?
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.