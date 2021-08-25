İngiltere'ye dönen gurbetçi aileye "Karam" ve "Köpük" yol arkadaşı oldu

Tatillerinin ardından memleketlerinden yola çıkan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.
Gurbetçiler, işlemlerinin başlayacağı süre boyunca sınır kapısındaki park alanında dinleniyor.
Bazı gurbetçiler ise yanlarında getirdikleri evcil hayvanlarıyla yolculuk yapıyor.
Tatillerinin ardından dönüş yoluna geçen Derya ve Dilaver Sağlam çifti de "Pomeranian" cinsi "Karam" ve "Köpük" adlı köpekleri ile İngiltere'ye yolculuk ediyor.
Dilaver Sağlam, AA muhabirine, Türkiye'de tatilinin çok güzel geçtiğini söyledi.
Dönüş yolunun köpekleriyle eğlenceli sürdüğünü belirten Sağlam, şunları dile getirdi:
"1983 yılından bu yana köpek bakıyorum. Hiçbir zaman köpeklerimi uzun soluklu kimseye bırakmıyorum. Tatilimizin ardından çalıştığımız Londra'ya dönüyoruz, köpeklerimizle geldik onlarla da geri dönüyoruz. Köpeklerimiz bize yol arkadaşı oluyor. Sıkılmıyoruz, onlar bize hareket katıyor. Yolda biraz kendimiz, biraz da onların ihtiyaçları için duruyoruz. Tatilimiz boyunca da köpek kabul eden işletmelere gittik."
Derya Sağlam da İzmir, İstanbul ve Bodrum'da tatil yaptıklarını anlattı.
Tatilin güzel geçtiğini belirten Sağlam, "Köpeklerle yolculuk yapmak zor oluyor. Tabii onların tuvalet ihtiyaçları ve yemek saatleri var. Muhakkak zor oluyor ama kimseye bırakmıyoruz, mecburen, 'Gülü seven dikenine katlanır.' diyoruz. Sıkı bir hayvanseveriz. Yolda bile yaralı bir hayvan görsek müdahale ediyoruz." dedi.
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