Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İngiltere ve Yeni Zelanda Başbakanlarından esprili paylaşımlar

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak dün, yeni göreve başlayan Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins'in sosisli rulo böreği sevgisine gönderme yaparak "Umarım yakında ortak önceliklerimizi şahsen tartışırız- belki İngiliz sosisli rulo böreği eşliğinde?" mesajını paylaştı. Hipkins ise Sunak'ı yanıtlayarak "Domates sosunu ben getiririm" dedi.

Giriş: 26.01.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere ve Yeni Zelanda Başbakanlarından esprili paylaşımlar
DHA

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dün sosyal medya üzerinden Yeni Zelanda Başbakanı olarak yeni göreve başlayan Chris Hipkins'in 'sosisli rulo böreği' sevdiğine dair bir haberi esprili bir dille paylaşarak, "Yeni Zelanda'nın yeni Başbakanı olarak Chris Hipkins ile çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ülkelerimizin pek çok ortak noktası var ve umarım yakında ortak önceliklerimizi şahsen tartışırız- belki İngiliz sosisli rulo böreği eşliğinde?" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins ise aynı esprili üslupla Sunak'ın mesajını yanıtlayarak "Domates sosunu ben getiririm. Birlikte çalışmayı, pek çok değeri ve - aralarında sosisli rulo börek de olan ortak noktayı paylaşan iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi ilerletmeyi, dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

HIPKINS'IN SOSİSLİ RULO BÖREĞİ SEVGİSİ

Hipkins, sosisli rulo böreğini çok sevdiği için Eylül ayındaki doğum gününde sosisli rulo böreğinden yapılmış bir doğum günü pastasını kesmiş ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı. Sosisli rulo börek, İngilizlerin sıkça tükettiği bir yemek olarak biliniyor.

Yeni Zelanda halkının ise birçok yemeği yanında mutlaka domates sosu tükettiği bilinmektedir. Domates sosu, Yeni Zelandalılar için vazgeçilmez bir sostur ve marketlerde çoğunlukla 'ketçap' yerine 'domates sosu' ismiyle satılır.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeni Zelanda'da Hipkins dönemi
Yeni Zelanda'da Hipkins dönemi
Yeni Zelanda Başbakanı'ndan veda
Yeni Zelanda Başbakanı'ndan veda
Boris Johnson, Zelenskiy ile bir araya geldi
Boris Johnson, Zelenskiy ile bir araya geldi
İngiltere'de binlerce ambulans çalışanı grevde!
İngiltere'de binlerce ambulans çalışanı grevde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.