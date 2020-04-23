İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından Türkiye'ye teşekkür - ANKARA

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmelerde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede işbirliği imkanları ele alındı. Ülkeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Her iki ülkenin Bakanları da Türkiye'den tedarik edilen tıbbi malzemeler için Bakan Koca'ya teşekkür etti.Bakan Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile telefonda ve Rusya Sağlık Bakanı Murashko ile ise video konferans yöntemiyle görüştü.- İngiltere ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkürİngiliz Sağlık Bakanı Hancock, bu zor süreçte İngiltere’nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine şükranlarını iletti."İngiltere'ye çok önemli bir yardımda bulundunuz, Türkiye bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu" ifadelerini kullanan Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın işbirliğini sürdürmek istediklerini vurguladı.Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Murashko da Türkiye'den satın alınan tıbbi malzemeler için teşekkürlerini iletti.- Türkiye 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın işbirliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini belirterek, Türkiye'deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı.Hastalık belirtisi gösteren tüm vatandaşları vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerinin altını çizen Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarına işaret etti.Bakan Koca, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmesinde, "Aynı coğrafyada bulunan iki ülke olarak özellikle koronavirüsle mücadele konusunda işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bilim insanlarımızla Rusya bilim insanları arasında tecrübe paylaşımı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile Koronavirüs Bilim Kurulu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.Türkiye bugüne kadar aralarında Almanya, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, İran, Çin, KKTC, Filistin, İspanya, İtalya, Somali, Sırbistan, Tunus gibi ülkelerin bulunduğu toplam 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.