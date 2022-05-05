İngiltere ve Japonya liderlerinden kritik görüşme

Başbakanlık Ofisi 10 Numara sözcüsü, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson'ın, Japonya ile küresel güvenliği ve yakın ikili ilişkileri derinleştirmek amacıyla bu sabah Kişida'yı Başbakanlıkta ağırladığı belirtildi.
Açıklamada, "Her iki lider de Rusya'nın (Ukrayna’yı) barbarca işgalinin, Soğuk Savaş sonrası dönemin sonunu işaret ettiği ve daha geniş uluslararası istikrar için önemli etkileri olduğu konusunda aynı görüşte." ifadesi kullanıldı.
Liderlerin, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde güvenliğin ayrılmaz bir bütün olduğu konusunda anlaştığı kaydedilen açıklamada, Johnson ve Kişida'nın, dünya çapındaki demokrasilerin otoriter rejimlere karşı birlik içinde durması gerektiğini belirttiği aktarıldı.
İNGİLTERE KUZEY KORE'Yİ KINADI
Açıklamada, Johnson'ın, görüşmede, Kuzey Kore'nin son balistik füze fırlatmasına değindiğine işaret edilerek, İngiltere'nin Kuzey Kore'nin kışkırtıcı eylemlerini kınadığı, Japonya ve Hint-Pasifik müttefikleriyle omuz omuza olduğunu dile getirdiği vurgulandı.
Her iki liderin de Geleceğin Savaş Hava Sistemi (FCAS) konusunda, İngiltere ve Japonya'nın önemli ilerleme kaydettiği konusunda hemfikir olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Johnson, Kişida'nın, projenin İngiltere-Japonya ikili ilişkilerinin temel taşı olabileceği yönündeki görüşünü memnuniyetle karşıladı. İngiltere ve Japonya arasındaki güçlü ticari ilişkiye değinen Johnson, İngiltere'deki Japon yatırımını memnuniyetle karşıladı ve ekonomik bağları daha da güçlendirmek için milletvekili Greg Clark'ı İngiltere’nin Japonya'daki yeni ticaret elçisi olarak atadığını söyledi. Liderler, geleceğin en son teknolojilerini geliştirmek için araştırma ve yenilik konularındaki bağlarını derinleştirme konusunda da anlaştı."
Açıklamada, Johnson'ın, iki ülkenin dünya çapında enerji güvenliğini desteklemek için daha fazla yenilenebilir enerji geliştirme konusunda teknoloji hünerlerini ve yatırımlarını kullanmayı sürdürmesi gerektiği yönündeki beklentisini de aktardığı bildirildi.
Ayrıca açıklamada, Johnson'ın, İngiltere'nin Fukushima gıda ürünleri üzerindeki kalan kısıtlamaları yakında kaldıracak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.
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