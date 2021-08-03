İngiltere ve İran, tanker saldırısından ötürü birbirinin diplomatlarını çağırdı

İngiltere ve İran, geçen hafta Umman'da gerçekleşen tanker saldırısının ardından yaşanan gerilim yüzünden birbirinin diplomatlarını çağırdı.
Geçen hafta Umman kıyılarında bir petrol tankerine düzenlenen saldırıda biri İngiltere diğeri Romanya vatandaşı iki kişi hayatını kaybetmişti.
İngiltere, ABD ve İsrail, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.
İran ise bu suçlamaları reddederek söylenenlerin temelsiz iddialar olduğunu aktardı.
İsrail ve İran arasında bu bölgede yürütülen denizcilik faaliyetleri yüzünden uzun zamandır gerilim var; iki taraf da diğerini yürüttüğü faaliyetlerden ötürü suçluyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "İran'ın bu durumun sonuçlarına katlanması" gerektiğini söylerken "kabul edilemez ve şoke edici bu saldırının küresel gemiciliğe karşı gerçekleştirildiğini" belirtti.
Pazartesi günü İngiltere, İran büyükelçisini "bu yasa dışı saldırıdan ötürü" Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran ise İngiliz maslahatgüzarını ve Romanya'nın en üst düzey diplomatını yöneltilen suçlamaları protesto amacıyla çağırdı.
İsrailli bir armatörün şirketine ait tanker
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere, İsrail ve Romanya ile ortak bir cevap verip vermeyeceklerine dair görüştüklerini aktardı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Khatibzadeh ise ulusal çıkarlarını korumak için ülkesinin herhangi bir şekilde yanıt vermekten kaçınmayacağını aktardı.
Londra merkezli Zodiac Denizcilik firması tarafından işletilen MV Mercer Street adlı tankere bir drone ile saldırı düzenlendiği düşünülüyor.
Şirketin sahibi İsrailli armatör Eyal Ofer.
Daha önce de İsrail ve İran tarafından idare edilen gemilere saldırılar düzenlenmiş olsa da can kaybı çok nadir yaşanıyor.
BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner'e göre bu krizin idare edilmesinde çok hassas bir denge güdülüyor.
Bir yandan İran'ın suçlanmasına yol açan delilin açıklanıp açıklanmayacağına dair bir bilinmezlik söz konusu.
Diğer yandan da İran ile nükleer anlaşma tekrar canlandırılmak istendiği için sert bir tepki vermekten kaçınılıyor.
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