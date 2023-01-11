İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanları grevde

PA Media

İngiltere ve Galler'de ambulans görevlilerinin de dahil olduğu 20 bin sağlık çalışanı, ücret artışı ve personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle bir günlük greve çıktı.

Greve iki sendikaya üye ambulans çalışanlarının yanı sıra paramedik ve acil çağrı merkezi görevlileri de katıldı.

Sendikalar ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, grev sırasında hayati tehlike oluşturan birincil derecede öncelikli acil durumlara müdahale edilmesi konusunda anlaştı.

NHS yetkilileri, kapsamı nedeniyle bugünkü grevin etkisinin Noel öncesindeki grevden daha ağır olabileceği konusunda uyardı.

Asgari düzeyde ihtiyacın karşılanması için diğer NHS personeli ile ordudan yardım alınacağı belirtildi.

Unison Sendikası Genel Sekreteri Christina McAnea, son grevde sağlık görevlilerinin hayati bir durum söz konusu olduğunda eylemi bırakıp müdahale etme konusunda tereddüt göstermediğini söyledi.

Christina McAnea, "Sağlıkta zorunlu asgari personel seviyesi belirlenmesi konusunda yıllardır dile getirdiğimiz taleplere rağmen hükümetin bunu grev sırasında yapıyor olması ironik" dedi.

McAnea, "Yılın diğer tüm günlerinde ambulans görevlileri hastanelerin acil servisleri önünde saatlerce hasta teslimi için bekliyor, hastane personeli bir an bile nefes almadan çalışıyor. Ama hükümet o günlerde asgari personel sayısı ile ilgilenmiyor" diye konuştu.

Sendikalar ne istiyor?

BBC

Sendikalar, enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı talep ediyor.

İngiltere'de son 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyon oranı Kasım'da yüzde 10,7'ye inmişti. Hükümet ise ücretlerde yaklaşık yüzde 4'lük bir artış öneriyor.

Sendikalar, sektördeki düşük ücretler nedeniyle sürekli personel yitimi olduğunu, bunun ambulans servisinin acil çağrılara cevap verme konusundaki sorunları artırdığını belirtiyor.

NHS'te örgütlü sendikalar dün Sağlık Bakanı Steve Barclay ile görüştü, ancak ücretler konusunda anlaşma sağlanamadı.

Hemşireler de 18 ve 19 Ocak'ta greve gidecek.

Yeni yasa tasarısı

Hükümet ise kamu hizmetleri alanındaki grevler sırasında asgari düzeyde hizmet verilmesi zorunluluğu getiren bir yasa tasarısını Parlamento'ya sundu.

Toplu taşıma, sağlık, eğitim, itfaiye, sınır güvenliği ve nükleer sektörde çalışanların grevleri sırasında belli sayıdaki işçiden çalışmaları talep edilebilecek.

Sendikalar bu talebe uymayanların haksız işten çıkarılmaya karşı korunma haklarını kaybedeceklerini belirtiyor ve bu uygulamayı antidemokratik buluyor.