'İngiltere ve Fransa, Suriye'ye yeni asker gönderecek'

10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere ve Fransa'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebini geri çevirmeyerek, Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyine destek için asker göndereceğini yazdı.
Gazetenin haberine göre, hem IŞİD'in yeniden doğmasını engellemek hem de Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'le savaşan güçlere destek olmak için, İngiltere ve Fransa bölgeye asker göndermeyi kabul etti.
Böylece, Aralık ayında Suriye'den çekilme kararını açıklayan ancak askerlerinin sadece bir kısmını bölgeden çıkarabilen Trump, çekilme kararını uygulayabilecek.
Gazeteye göre İngiliz ve Fransız yetkililer, Amerikalı yetkilileri "şu an sahada olanlara ek olarak yüzde 10 ile 15 arasında daha fazla asker gönderecekleri" konusunda bilgilendirdi.
Asker sayısı hakkında kesin bilgi ise açıklanmıyor.
Haber, Foreign Policy'de de kendi kaynaklarına dayandırılarak yayımlandı. IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonu üyesi birçok Batı ülkesine çağrı yapan ABD'nin, aldığı bu olumlu cevabın "Ulusal Güvenlik ekibinin başarısı olduğunu" yazdı.
Birkaç gün önce ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini ve bölgedeki ABD askerlerinin bir kısmının yerini almasını istemiş; ancak Almanya'dan ilk aşamada olumlu bir yanıt almamıştı.
Trump, Aralık ayınca Suriye'den çekilme kararı aldığında, 2 binin üzerinde Amerikan askeri ülkede görev yapıyordu. Şubat ayında ise, askerlerin bir kısmının belirsiz bir süre için Suriye'de kalarak barışı sağlaması kararı aldığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tüm askerlerin çekilmesi halinde IŞİD'in uyuyan hücrelerdeki üyelerinin yeniden ortaya çıkacağından endişe ettiğini belirtiyor.
IŞİD'le mücadelede İngiltere'nin Fransa'nın hem karadaki askerleri, hem de savaş uçakları rol oynamıştı.
Bölgeyi kontrol eden Halk Savunma Birlikleri (YPG) ABD askerinin Suriye'nin kuzeyindeki desteğinin sürmesini istiyor.
ABD ise, hem IŞİD'in yeniden canlanmasını engellemek hem de YPG ile Türk ordusu arasında sınırda gerilim yaşanmasını engellemek için askerinin bir kısmını Suriye'de tutmaya devam ediyor. Bir süredir Almanya, İngiltere ve Fransa'ya da destek çağrısı yapıyordu.
Ankara, PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle YPG'nin sınır bölgesindeki varlığına karşı çıkıyor. Burada Türk askerinin ve Suriyeli muhalif savaşçıların da görev alacağı bir güvenli bir bölge oluşturulmasını istiyor.
İngiltere ve ABD arasında ise yakın zaman önce farklı bir kriz çıktı.
İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın elektronik posta yazışmaları sızdı.
Yazışmalarda Darroch, "Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğinin azalacağına, daha az belirsiz ve diplomatik anlamda daha az beceriksiz ve sakar olacağına çok da inanmıyoruz" diyordu.
Bunun üzerine birkaç gündür karşılıklı yapılan açıklamaların sonunda, ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden büyükelçiyi "çok aptal biri" olarak tanımladı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in ise Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması) için "kendi aptalca yolunu tercih ettiğini" ifadelerini kullandı.
Salı günü İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Trump'ın, İngiltere'ye ve İngiltere Başbakanı Theresa May'e "saygısızca" davrandığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!