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Haberler Dünya

İngiltere ve Almanya’dan Afganistan için ortak yaklaşım arayışı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel cumartesi günü Afganistan'daki güncel durum hakkında görüştü. Bölgeye uluslararası yardım ihtiyacı konusunda mutabık olunduğu ve Afganistan’daki geleceğe ilişkin ortak G7 yaklaşımı arandığı kaydedildi.

28.08.2021 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere ve Almanya’dan Afganistan için ortak yaklaşım arayışı
Merkel-Johnson Afganistan’daki güncel durumu görüştü
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Reuters / HABERTURK.COM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel’in Afganistan konusunda yeni bir yol haritası üzerine çalışıldığı ve Afganistan için ortak bir G7 yaklaşımı araştırdığı aktarıldı.

Taliban’ın siyasi arenada tanınması ve meşrulaştırılmasına yönelik yürütülen tartışmalarda Boris Johnson, Taliban’ı tanımanın ya da Taliban ile angajmanın şarta bağlı olması gerektiğini söylemişti.

Bu şartları da ''ülkeyi terk etmek isteyenler için güvenli geçiş izni ve insan haklarına saygı" ile açıklamıştı.

Merkel ise Afganistan'da son 20 yılda elde edilen kazanımları korumak için diyalog çağrısında bulunmuştu.

Ancak uluslararası arenada ve toplumda Taliban örgütünün tanınması ise eleştirilerin odağında.

Öte yandan, İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, İngiliz birliklerin, cumartesi günü Afganistan'daki sivil tahliyelerine son vereceğini ve İngiltere'de yeniden yerleşim hakkı olan yüzlerce Afgan'ın büyük olasılıkla geride bırakılacağını söyledi.

Savunma Bakanı Ben Wallace ise cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin tahliyesinin son saatlerine girdiğini ve yalnızca Kabil Havalimanı'nda bulunanların ötesinde daha fazla insanı kabul etmeyeceğini söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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