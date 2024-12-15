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        Haberler Dünya İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları görüştü | Dış Haberler

        İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları Suriye'yi görüştü

        İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları, Suriye'de yaşanan gelişmeleri telefon görüşmesinde ele aldı. Görüşmede yaşanan geçiş sürecinde alınacak tavır konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 01:16 Güncelleme: 15.12.2024 - 01:16
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        İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları görüştü
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        İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldıklarını bildirdi.

        Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde, daha umutlu, güvenli ve barışçıl Suriye'yi desteklemek üzere ortaklar olarak yürüttükleri çabaları ele aldıklarını belirtti.

        Bakan Lammy, "Suriye öncülüğündeki bir geçiş dönemi siyasi sürecini desteklemek için gerekli ilkeler üzerinde mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

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