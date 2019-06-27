İngiltere: Üvey kızkardeşlerin 2 milyon TL'lik miras davasında önce kim öldü tartışması

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de yüksek mahkemede görülen bir miras davasında, iki üvey kızkardeşin anne ve babalarının yaşadığı ev için verdiği mücadelede, önce annenin mi yoksa babanın mı öldüğü tartışıldı.
İngiliz yasalarına göre, önceki evliliklerinden çocukları olan bir çiftin aynı anda öldüğü durumlarda miras, son ölenin çocuğuna kalıyor. Kimin ilk öldüğünün belirlenemediği hallerde, daha yaşlı olanın önce ödüğü varsayılıyor.
Daily Telegraph gazetesinde yer alan haberlere göre, önceki evliliklerinden birer çocukları olan John ve Ann Scarle, Ekim 2016'da evlerinde arka arkaya hipotermiden hayatını kaybetti.
Çiftin şüpheli bulunmayan ölümü sonucu, Essex bölgesinde bulunan 280 bin sterlin (2 milyon 60 bin TL) değerindeki ev varislerine kaldı.
Ancak mahkemede, 1925 tarihli Mülk Yasası'na göre sonradan ölenin çocuğunun mirasın tamamını, diğerinin ise hiçbir şey alamayacağı savunuldu.
Pek başvurulmayan yasanın, daha önce 1958 ve 1963'teki iki davada ve 1940'daki Nazi bombardımanı sırasında dört kişilik bir ailenin öldüğü bir vakada kullanıldığı söyleniyor.
Bu vakada, en ufak çocuğun en son öldüğü ve mülkün o çocuğun varislerine kalması gerektiğine karar verilmişti.
John Scarle'nin kızı Anna Winter, üvey annesinin kısa süre önce öldüğünü ve evin üvey annesine ait olan kısmının, kısa süreliğine babasına miras kaldığını söylüyor.
Ancak Ann Winter'ın kızı Demorah Cutler, ölümlerin sırasının belirlenemeyeceğini ve daha yaşlı olan üvey babasının önce öldüğü varsayımıyla, evin kendisine ve erkek kardeşine kalması gerektiğini savunuyor.
Yüksek Mahkeme yargcı Philip Kramer'ın kararını ileri bir tarihte vermesi bekleniyor.
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