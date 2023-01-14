Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İngiltere Ukrayna'ya Challenger 2 tankları gönderecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, İngiltere'nin Ukrayna'ya Challenger 2 tankları göndereceğini ifade etti.

Giriş: 14.01.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Ukrayna'ya Challenger 2 tankları gönderecek
İngiltere'den Ukrayna kararı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklama göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'daki savaşın son durumunun ele alındığı görüşmede Rishi ve Zelenskiy, Ukrayna'ya küresel askeri ve diplomatik desteğin hızlandırılması konusunda mutabık kaldı. Başbakan Sunak, İngiltere'nin Challenger 2 tankları ve ek topçu sistemleri sağlanması da dahil olmak üzere ülkesinin Ukrayna'ya desteğini arttıracağını belirtti. Sunak ayrıca, kendisinin ve İngiltere hükümetinin Ukrayna'nın avantajlarını kullanmasına, Rusya'ya karşı savaşı kazanmasına ve kalıcı bir barışı sağlanmasına yol açacak türden bir desteği hızla sağlamak için uluslararası ortaklarla yoğun bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

Zelenskiy ise görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, desteğinden ötürü Sunak'a teşekkür ettiğini belirtti. Zelenskiy, "Bizi sadece savaş alanında güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda diğer ortaklara da doğru sinyali gönderecek kararlar için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.
İngiltere ordusunun ana muhabere tankı Challenger 2, 1998 yılında envantere girmişti. Şu anda 2035 yılına kadar hizmette kalmasını sağlayacak işlemlerden geçirilen Challenger 2, Irak Savaşı'nda dikkat çekmişti.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi
İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi
Bolsonaro'ya 'Kongre baskını' soruşturması
Bolsonaro'ya 'Kongre baskını' soruşturması
3 yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde ölü bulundu
3 yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde ölü bulundu
Güney Kore'den ilk kez 'nükleer silah' mesajı
Güney Kore'den ilk kez 'nükleer silah' mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.