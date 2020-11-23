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Johnson, Avam Kamarası'na hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin kış aylarında geçerli olacak salgınla mücadele planını açıkladı.

5 Kasım'da başlayan ulusal çaptaki ikinci karantinanın 2 Aralık'ta kaldırılacağını kaydeden Johnson, insanların dışarıda artık altı kişiyi geçmeyecek şekilde buluşabileceğini söyledi.

Toplu ibadete ve düğünlere yeniden izin verileceğini, temel olmayan ürünlerin satıldığı mağazalar, spor salonları, eğlence tesisleri ve kuaförlerin ülke genelinde yeniden açılacağını bildiren Başbakan Johnson, 2 Aralık sonrası üç aşamalı mücadele planına geçeceklerini duyurdu.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

İlk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, ikinci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirten Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00'de değil 23.00'te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini açıkladı.

Üçüncü aşamada ise eğlence mekanları ile otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servisi yapabileceğini söyleyen Boris Johnson, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirdi.

NOEL İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Hangi bölgenin hani aşamada olunacağına, salgının o bölgedeki durumuna göre karar verileceğini kaydeden Johnson, Noel'de bazı kuralların esnetilebileceğini de belirtti.

"Noel'in bu yıl normal olacağını söyleyemem" diyen Boris Johnson, ailelerin bir araya gelmesine izin verecek, ancak aynı zamanda riski en aza indirecek Noel tatili planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Johnson, Covid-19 taşıyan biriyle temas etmesi nedeniyle mevcut durumda kendilerini izole etmesi gereken kişilere de bir hafta süreyle her gün test yapılacağını ve sadece test sonucu pozitif çıkanların karantinaya gireceğini duyurdu.

İngiltere'de artan vakalar karşısında 5 Kasım'da karantina kararı alınmış, temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmış, restoran ve barların sadece paket servisi yapabileceği açıklanmıştı.

55 bin 24 ile Avrupa'da en çok Covid-19 kaynaklı ölümün kayda geçtiği İngiltere'de karantinanın etkisi görülene kadar vakalar günlük 30 bini geçmeye başlamıştı.