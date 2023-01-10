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İngiltere topraklarından ilk kez yapılan yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısız oldu

İngiltere topraklarından ilk kez yapılan, yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısızlıkla sonlandı.

Giriş: 10.01.2023 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'nin ilk uydu gönderme denemesi başarısız oldu
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Virgin Orbit'e ait 747 tipi uçağın kanadında, LauncherOne roketi yer alıyor Reuters
Virgin Orbit'e ait 747 tipi uçağın kanadında, LauncherOne roketi yer alıyor

İngiltere topraklarından ilk kez yapılan, yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısızlıkla sonlandı.

Ülkenin güney batısındaki Cornwall’daki deneme, Virgin Orbit’e ait Boeing 747 tipi uçağın, uyduları taşıyan roketi belli bir irtifaya çıkarması üzerinden planlanmıştı.

Önce roketin Atlantik okyanusu üzerinde uçaktan ayrıldığı ve başarı ile yörüngeye ilerlediği duyuruldu.

Ancak 28 dakika sonrasında şirket, roketin bir sorun yaşadığını açıkladı.

Açıklamada roketin uyduları bırakamadığı kaydedildi.

9 uydunun kaybolduğu düşünülüyor.

İngiltere Uzay Ajansı’nda fırlatma direktörü olan Matt Archer, sorunun roketin üst kısmında kaynaklandığını söyledi.

Archer, ikinci aşamada devreye girmesi gereken motorun teknik sorun yaşadığını ve roketin yörüngeye ulaşamadığını aktardı.

BBC’ye konuşan Archer, başarısız fırlatmanın soruşturulacağını söyledi.

Cornwall Newquay Havaalanındaki kalkışı izlemeye 2 binden fazla uzay meraklısı geldi.Reuters

Cornwall Newquay Havaalanındaki kalkışı izlemeye 2 binden fazla uzay meraklısı geldi.

Virgin Orbit 2020 yılında fırlatma hizmetleri sunmak için kuruldu.

Başarısız olan ilk denemenin ardından devamında dört başarılı uçuş gerçekleştirmişti.

Virgin Orbit yöneticisi Melissa Thorpe, başarısız fırlatma nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Thorpe, “Bunun için çok çalışmıştık. Bu yüzden çok üzüldük. Ama uzay çalışmaları klişe olacak belki ama zor.” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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