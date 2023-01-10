İngiltere'nin ilk uydu gönderme denemesi başarısız oldu

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İngiltere topraklarından ilk kez yapılan yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısız oldu/ingiltere-topraklarindan-ilk-kez-yapilan-yorungeye-uydu-gonderme-denemesi-basarisiz-oldu-3554778
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