İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson, Downing Street 10 Numara'da bulunan başbakanlık konutuna taşındı. Başbakanlık sözcüsü Johnson'ın konutta kız arkadaşı Carrie Symonds ile beraber yaşayacağını açıkladı.

Johnson'ın başbakanlığa seçilmesinin ardından özellikle İngiltere'nin tabloid gazeteleri Symonds'ın başbakanlık konutunda yaşayıp yaşamayacağı konusunu gündeme getirmişlerdi.

Johnson-Symonds çiftinin kararını açıklamasıyla birlikte, Boris Johnson başbakanlık konutunda evli olmadığı biriyle yaşayan ilk İngiltere Başbakanı olacak.

Boris Johnson, ikinci eşi Marina Wheeler ile olan 25 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl Eylül ayında sona ermişti. Dört çocukları bulunan çiftin boşanma kararı, Johnson'ın Symonds'la olan ilişkisi ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra açıklanmıştı.

Boris Johnson'ın sevgilisi Carrie Symonds da Johnson gibi bir siyasetçi. Johnson'ın 2012'de yeniden Londra Belediye Başkanı seçildiği seçimlerde kampanya ekibinde bulunan Symonds, daha sonraki süreçte henüz 29 yaşındayken Muhafazakar Parti'nin en genç iletişim direktörü olmayı başarmıştı.

Siyasi analistler Symonds'ın liderlik yarışında Johnson'ın dağınık kişiliğini toplamakta önemli rol oynadığına inanıyor.