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Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere Senegal maçı CANLI YAYIN izle TRT 1... Dünya Kupası İngiltere Senegal maçı canlı izle HD link! İngiltere Senegal ilk 11'ler ve kadrolar

İngiltere - Senegal maçı CANLI YAYIN

İngiltere - Senegal maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Senegal karşı karşıya geliyor. İngiltere, ilk turda B Grubu'nu 7 puanla lider bitirmişti. Senegal ise A Grubu'nda 6 puanla ikinci olmuştu. İngiltere Senegal maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 04.12.2022 - 21:12 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Senegal maçı CANLI YAYIN izle TRT 1... Dünya Kupası İngiltere Senegal maçı canlı izle HD link! İngiltere Senegal ilk 11'ler ve kadrolar

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşıyor.

STAT: Al Bayt Stadı
HAKEM: Ivan Barton (El-Salvador)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1

39' Henderson

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Saka, Kane, Foden

Senegal:Mendy, Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs, Ciss, Mendy, Diatta, NDiaye, Dia, Sarr

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle A Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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