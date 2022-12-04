2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşıyor.
STAT: Al Bayt Stadı
HAKEM: Ivan Barton (El-Salvador)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
39' Henderson
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Saka, Kane, Foden
Senegal:Mendy, Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs, Ciss, Mendy, Diatta, NDiaye, Dia, Sarr
B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.
Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle A Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.