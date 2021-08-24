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İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Afganistan'daki tahliye sürecinin uzatılma ihtimali düşük

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batılı hükûmetlerin vatandaşlarını ve Afgan vatandaşlarını, Afganistan'ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan tahliye edebilmesi için talep edilen ‘‘daha fazla zaman'' olasılığın düşük olduğunu söyledi.

24.08.2021 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Afganistan'daki tahliye sürecinin uzatılma ihtimali düşük
Afganistan'daki tahliye süreci uzayabilir mi?
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Reuters

ABD Başkanı Joe Biden, salı günü sanal bir toplantıda G7 grubu liderleriyle bir araya geldiğinde Afganistan'da Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce kişi dahil olmak üzere ülkelerin vatandaşlarını tahliye etmek için de belirlenen- geri çekilme süreci- ''31 Ağustos’’ tarihinin uzatılması baskısı ile karşı karşıya kalacak.

Taliban ise 31 Ağustos tarihinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Wallace, Sky News'e verdiği bir demeçte, "Sadece Taliban'ın söylediklerinden dolayı değil aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalara bakarsanız, bunun pek olası olmadığını düşünüyorum" bir uzatma olacağından şüpheli olduğunu söyledi.

Ancak sözlerine, ''Kesinlikle hepimiz için denemeye değer ve yapacağız" diye devam etti.

Öğleden sonra çevrim içi düzenlenecek G7 zirvesine, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, ABD, Kanada ve Japonya 'nın liderleri katılacak ve en önemli gündem maddesi Afganistan olacak.

NATO ve BM Genel Sekreterlerinin de çevrim içi düzenlenecek G7 zirvesine katılım sağlayacağı biliniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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