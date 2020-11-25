İngiltere salgına karşı 280 milyar sterlin harcadı

İngiliz parlamentosunda bütçe düzenlemelerini açıklayan Sunak, İngiltere’nin sağlık alanındaki acil durumunun henüz sonlanmadığını, ekonomide ise acil durumun yeni başladığını belirtti.
Bakan Sunak, İngiltere’nin sağlık sektörünün salgınla mücadelesinin desteklenmesi için gelecek yıl 3 milyar sterlin ek bütçe sağlanacağını söyledi.
İngiltere’nin ulaşım projelerine 2 milyar sterlin, yerel yönetimlerine 3 milyar sterlin ve evsizlere destek olunması için 250 milyon sterlin ayrıldığını belirten Bakan Sunak, gelecek yıl İngiltere’de koronavirüs salgını ile mücadele için 55 milyar sterlin seviyesinde kamu harcamasının planlandığını hatırlattı.
Sunumunda, İngiliz ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 11,3 daralma beklendiğini, bunun İngiltere’nin üretim çıktısında son 300 yıldan fazladır en büyük düşük olduğunu söyleyen Sunak, ekonominin salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle toparlanacağının da altını çizdi.
“Ekonomide büyümeye rağmen, İngiltere’de ekonomik üretim çıktısının 2022 yılının dördüncü çeyreğine kadar kriz öncesindeki seviyelerine dönmesinin beklemiyoruz.” İfadesini kullanan Sunak, İngiltere’nin toplam kamu borcunu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranının 2025-2026 yıllarında yüzde 97,5 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti ve “Ekonomi toparlanmaya başlayınca, sürdürülebilir mali pozisyona geri dönme zorunluluğumuz var.” yorumunu yaptı.
Salgının yarattığı ekonomik etkilerin uzun süreli olabileceğinin altını çizen Sunak, İngiliz hükümetinin bu yıl sonunda toplam kamu borçlanmasının GSYH’nin yüzde 19’una, yani toplam 394 milyar sterline, ulaşacağını söyledi.
- İşsizlik 2,6 milyona yükselecek
İngiliz Maliye Bakanı Sunak, ülkede gelecek yılın ikinci çeyreğinde toplam işsiz sayısının yüzde 7,5 ile toplam 2,5 milyona ulaşmasının beklendiğini de söyledi.
Sunak gelecek seneden itibaren işsizliğin düzenli olarak her yıl azaltılmasının hedeflendiğini, 2024 yılı için işsizlik öngörüsünün yüzde 4,4 olduğunu kaydetti. Bir milyonun üzerindeki doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanının maaşlarının gelecek yıl artırılacağını, fakat diğer kamu çalışanlarının maaşlarının ise gelecek yıl dondurulacağını söyleyen Bakan Sunak, İngiltere’de asgari ücretin de yüzde 2,2 artırılarak saat başında 8,91 sterline çıkarılmasının planlandığının altını çizdi.
Bakan Sunak, ayrıca İngiltere’nin uluslararası yardımlar için milli gelirinden ayırdığı payın 2021 yılında yüzde 0,7’den yüzde 0,5’e düşürüleceğini belirtti.
İngiltere’nin gelecek dört yıl boyunca 24 milyar sterlin seviyesinde savunma yatırımı yapacağını belirten Bakan Sunak, altyapı harcamalarının 100 milyar sterlin seviyesinde olacağını ifade etti.
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