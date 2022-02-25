İngiltere: Rusya önemli hedeflerinden hiçbirini alamadı

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın 'önemli hedeflerinden hiçbirini almadığını' ve 'umdukları zaman çizelgesinin gerisinde olduklarını' söyleyen Wallace tahmini olarak 450 Rus askerinin de saldırılarda öldüğünü düşündüklerini belirtti.

Wallace Rusya'nın asıl hedefine ilişkin soruya ise "Bizim görüşümüz Rusya'nın amacının tüm Ukrayna'yı işgal etmek olduğu yönünde" dedi.