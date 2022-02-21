İngiltere: Rusya'nın işgal planı çoktan başladı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, basına verdiği demeçte, "Aldığımız istihbarat, Rusya'nın bir işgal başlatma niyetinde olduğunu ve Putin'in planının çoktan başladığını gösteriyor. Rus senaryosunun, belirli durumlarda görmeyi umduğumuz unsurlarının gerçek zamanlı olarak oynanmaya başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sözcü, Avrupa'da savaşı önlemek için hala bir diplomasi penceresinin olduğunu sözlerine ekledi.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace ise provokasyonlara dikkat çekerken, "Sahte bayrak olayları çoğaldı" dedi.

Son 48 saat içinde, Ukrayna sınırındaki birlik sayılarında ve fırlatma alanlarına hareket eden birliklerde sürekli artış gördüklerini belirten Wallace, Putin'i Ukrayna'yı işgal etmemeye çağırdı.

Bugün Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamalarda bulunmuştu. Somut bir tehditle karşı karşıya olduklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya sorunları barışçıl yöntemlerle çözmeye çalışıyor" derken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "NATO ve ABD'ye taleplerimizi ilettik. NATO açık kapı politikası nedeniyle taleplerimiz reddetti. Güvenlik endişelerimiz gözardı ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.