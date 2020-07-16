İngiltere, "Rus aktörleri", İngiltere-ABD ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin bilgileri internette yayarak seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçladı.
Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarası'nda gönderdiği yazılı açıklamasında, "Kapsamlı analizlere göre, hükümet, Rus aktörlerin, yasa dışı olarak edinilen ve sızdırılan hükümet belgelerini internette yayarak 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştıklarından neredeyse emin." dedi.
İngiltere-ABD Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili hassas belgelerin, 2019 genel seçimleri öncesinde yasa dışı bir şekilde edinildiğini ve sosyal medya platformu Reddit üzerinden dolaşıma sokulduğunu kaydeden Raab, belgelerin ilgi çekmemesi üzerine seçimler öncesi daha fazla girişimde bulunulduğunu belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Seçimlere karşı "büyük ölçekli bir Rus kampanyası" olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ifade eden Raab, "Demokratik süreçlerimize müdahale etme girişimi, hiçbir şekilde kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.
Raab, İngiliz demokrasisi ve seçimleri korumanın kendilerinin mutlak bir öncelik olduğunu ve girişimle ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
İŞÇİ PARTİSİ KULLANMIŞTI
Geçen yıl sosyal medya platformu Reddit'e yüklenen belgelerin nasıl elde edildiği bilinmese de Rusya, seçimleri etkilemek için belgelere ilgi çekmeye çalışmakla suçlanmıştı.
İşçi Partisinin Kasım 2019'da bir basın toplantısında belgeleri gündeme getirmesinin ardından Reddit, belgelerin ortaya çıkışının önceki bir Rus dezenformasyon kampanyasıyla ilişkili olduğunu duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!