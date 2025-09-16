Habertürk
        İngiltere Premier Ligi'nde 4. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 4. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 4. hafta maçları tamamlandı. Man. City, Chelsea, Liverpool ve Man United üç puanın sahibi oldu. İngiltere Premier Ligi'nde 4. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 4. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        Man. City ve Man United takımları arasında oynanan mücadele, İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasının kapanışını yaptı.

        Man United'i konuk ettiği İngiltere Premier Ligi maçında 3-0 galip gelen Man. City, bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı; maçtan puansız ayrılan Man United ise haftayı 4 puan ile noktaladı.

        Man United, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Man. City takımını 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 4 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Man. City ise 6 puanda kaldı.

        Liverpool, 4. haftada Burnley'i deplasmanda 1-0 yenerek 12 puana yükseldi, Burnley ise haftayı 3 puanla kapadı.

        4. hafta mücadelesinde Chelsea'nın deplasmanda Brentford ile karşılaştığı maçta kazanan çıkmadı. 2-2 biten maçta Chelsea ve Brentford 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 4, konuk ekip ise 8 puan ile noktaladı.

        Ligin 4. haftasında Arsenal ile Nott. Forest karşılaştı. Arsenal rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Fulham, evindeki mücadelede rakibi Leeds Utd'u 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        4. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Aston Villa berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Cry.Palace ile Sunderland ligin 4. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Cry.Palace 6 puana ulaşırken, Sunderland ise 7 puana yükseldi.

        Newcastle Utd., evindeki mücadelede rakibi Wolves'i 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi AFC Bournemouth, rakibi Brighton'u etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 9'a yükseltti.

        Tottenham, 4. haftada oynanan mücadelede West Ham'ı 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Tottenham böylece 9 puana yükseldi. Tottenham'ı ağırlayan West Ham ise 3 puanda kaldı.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 4. Haftanın Sonuçları
        13.09.2025 14:30
        Arsenal
        3
        Nottingham Forest
        0
        İY(1-0)
        13.09.2025 17:00
        Fulham
        1
        Leeds United
        0
        İY(0-0)
        13.09.2025 17:00
        Everton
        0
        Aston Villa
        0
        İY(0-0)
        13.09.2025 17:00
        Crystal Palace
        0
        Sunderland
        0
        İY(0-0)
        13.09.2025 17:00
        Newcastle United
        1
        Wolverhampton
        0
        İY(1-0)
        13.09.2025 17:00
        AFC Bournemouth
        2
        Brighton & Hove Albion
        1
        İY(1-0)
        13.09.2025 19:30
        West Ham United
        0
        Tottenham Hotspur
        3
        İY(0-0)
        13.09.2025 22:00
        Brentford
        2
        Chelsea
        2
        İY(1-0)
        14.09.2025 16:00
        Burnley
        0
        Liverpool
        1
        İY(0-0)
        14.09.2025 18:30
        Manchester City
        3
        Manchester United
        0
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 4. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		4 4 0 0 12 5
        2
        Arsenal
        		4 3 0 1 9 8
        3
        Tottenham Hotspur
        		4 3 0 1 9 7
        4
        AFC Bournemouth
        		4 3 0 1 9 1
        5
        Chelsea
        		4 2 2 0 8 6
        6
        Everton
        		4 2 1 1 7 2
        7
        Sunderland
        		4 2 1 1 7 2
        8
        Manchester City
        		4 2 0 2 6 4
        9
        Crystal Palace
        		4 1 3 0 6 3
        10
        Newcastle United
        		4 1 2 1 5 0
        11
        Fulham
        		4 1 2 1 5 -1
        12
        Brentford
        		4 1 1 2 4 -2
        13
        Brighton & Hove Albion
        		4 1 1 2 4 -2
        14
        Manchester United
        		4 1 1 2 4 -3
        15
        Nottingham Forest
        		4 1 1 2 4 -4
        16
        Leeds United
        		4 1 1 2 4 -5
        17
        Burnley
        		4 1 0 3 3 -3
        18
        West Ham United
        		4 1 0 3 3 -7
        19
        Aston Villa
        		4 0 2 2 2 -4
        20
        Wolverhampton
        		4 0 0 4 0 -7

