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        -2
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 28. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 28. haftanın görünümü

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 28. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Ligde 70 puanla Liverpool lider ve hemen ardında onu 55 puanla Arsenal takip ediyor. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 28. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 28. haftanın görünümü
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        İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasının final maçı, West Ham ile Newcastle Utd. arasında oynandı.

        Lig'in 28. haftasında Newcastle Utd. deplasmanda West Ham'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Newcastle Utd. oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        Man United, kendi sahasında oynanan karşılaşmada rakibi Arsenal'a karşı eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu zorlu mücadelede Man United puanını 34'e yükseltti.

        Chelsea, kendi sahasında Leicester takımını ağırladı. Chelsea karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 49'a yükseltti. Konuk ekip Leicester ise 17 puanda kaldı.

        Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Southampton'a karşı üstünlük kurarak 3-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 70 puana ulaştı. Konuk Southampton ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Man. City, ligin bu haftasında Nott. Forest'e karşı deplasmanda oynadığı maçtan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Man. City bu sonucun ardından haftayı 47 puanla kapattı; Nott. Forest ise puanını 51'e yükseltti.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Brighton, rakibi Fulham takımını 2-1 geçmeyi başardı.

        Ligin bu haftasında Cry.Palace ile Ipswich karşı karşıya geldi.

        Aston Villa, deplasmanda Brentford'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Wolves ile Everton ligin 28. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Wolves 23 puana ulaşırken, Everton ise 33 puana yükseldi.

        28. haftada ev sahibi Tottenham ile rakibi AFC Bournemouth berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 28. Haftanın Sonuçları
        08.03.2025 15:30
        Nottingham Forest
        1
        Manchester City
        0
        İY(0-0)
        08.03.2025 18:00
        Brighton & Hove Albion
        2
        Fulham
        1
        İY(1-1)
        08.03.2025 18:00
        Crystal Palace
        1
        Ipswich Town
        0
        İY(0-0)
        08.03.2025 18:00
        Liverpool
        3
        Southampton
        1
        İY(0-1)
        08.03.2025 20:30
        Brentford
        0
        Aston Villa
        1
        İY(0-0)
        08.03.2025 23:00
        Wolverhampton
        1
        Everton
        1
        İY(1-1)
        09.03.2025 17:00
        Tottenham Hotspur
        2
        AFC Bournemouth
        2
        İY(0-1)
        09.03.2025 17:00
        Chelsea
        1
        Leicester City
        0
        İY(0-0)
        09.03.2025 19:30
        Manchester United
        1
        Arsenal
        1
        İY(1-0)
        10.03.2025 23:00
        West Ham United
        0
        Newcastle United
        1
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 28. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		29 21 7 1 70 42
        2
        Arsenal
        		28 15 10 3 55 28
        3
        Nottingham Forest
        		28 15 6 7 51 12
        4
        Chelsea
        		28 14 7 7 49 17
        5
        Manchester City
        		28 14 5 9 47 15
        6
        Newcastle United
        		28 14 5 9 47 9
        7
        Brighton & Hove Albion
        		28 12 10 6 46 6
        8
        Aston Villa
        		29 12 9 8 45 -4
        9
        AFC Bournemouth
        		28 12 8 8 44 13
        10
        Fulham
        		28 11 9 8 42 3
        11
        Crystal Palace
        		28 10 9 9 39 3
        12
        Brentford
        		28 11 5 12 38 4
        13
        Tottenham Hotspur
        		28 10 4 14 34 14
        14
        Manchester United
        		28 9 7 12 34 -6
        15
        Everton
        		28 7 12 9 33 -4
        16
        West Ham United
        		28 9 6 13 33 -16
        17
        Wolverhampton
        		28 6 5 17 23 -19
        18
        Ipswich Town
        		28 3 8 17 17 -32
        19
        Leicester City
        		28 4 5 19 17 -37
        20
        Southampton
        		28 2 3 23 9 -48

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 29. Hafta Maçları
        19.02.2025 22:30
        Aston Villa
        Liverpool
        15.03.2025 18:00
        Manchester City
        Brighton & Hove Albion
        15.03.2025 18:00
        Southampton
        Wolverhampton
        15.03.2025 18:00
        Everton
        West Ham United
        15.03.2025 18:00
        Ipswich Town
        Nottingham Forest
        15.03.2025 20:30
        AFC Bournemouth
        Brentford
        16.03.2025 16:30
        Fulham
        Tottenham Hotspur
        16.03.2025 16:30
        Arsenal
        Chelsea
        16.03.2025 22:00
        Leicester City
        Manchester United
        16.04.2025 21:30
        Newcastle United
        Crystal Palace
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