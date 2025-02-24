İngiltere Premier Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Man. City ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Man. City, kendi evinde Liverpool ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Man. City 44, Liverpool ise 60 puan ile haftayı tamamladı.

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Liverpool, 26. haftada konuk olduğu Man. City ile berabere kaldı. 0-0 biten maçta Liverpool ve Man. City 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 44, konuk ekip ise 60 puan ile noktaladı.

Zorlu deplasman mücadelesinde Chelsea, rakibi Aston Villa ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Chelsea 43 puana ulaşırken Aston Villa ise 38 puana yükseldi.

Man United, deplasmanda çıktığı müsabakasında Everton ile Everton ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Man United'in toplam puanı 29, Everton'un ise 30 oldu.

Leicester, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Brentford ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

Arsenal, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi West Ham ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

Zorlu mücadelede ev sahibi AFC Bournemouth, rakibi Wolves'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Southampton, evindeki mücadelede rakibi Brighton ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Fulham, rakibi Cry.Palace'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Ipswich ile Tottenham arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Newcastle Utd., rakibi Nott. Forest'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.