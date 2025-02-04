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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 24. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 24. hafta maçları tamamlandı. Chelsea, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyetle kapattı. Man United ise puan kaybına uğradı. İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftanın sonuçları
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        İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasının son mücadelesi, Chelsea ve West Ham takımları arasında oynandı.

        Chelsea, evinde West Ham'ı 2-1 mağlup ederek toplam puanını 43'e çıkardı; konuk ekip West Ham puan alamayarak evine döndü.

        Man United, bu hafta evinde Cry.Palace'yi ağırladı. Cry.Palace, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-0 kazanan taraf oldu ve Man United'i 2-0 mağlup etti. Man United haftayı 29 puanla tamamlarken, Cry.Palace toplamda 30 puana ulaştı.

        Man. City, ligin bu haftasında Arsenal'a karşı deplasmanda oynadığı maçtan 5-1 mağlubiyetle ayrıldı. Man. City bu sonucun ardından haftayı 41 puanla kapattı; Arsenal ise puanını 50'a yükseltti.

        Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen AFC Bournemouth, Liverpool'u 2-0 yenerek toplamda 56 puana yükseldi.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Nott. Forest, rakibi Brighton'u etkili oyunuyla 7-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 47'ye yükseltti.

        Fulham, 24. haftada oynanan mücadelede Newcastle Utd.'u 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Fulham böylece 36 puana yükseldi. Fulham'ı ağırlayan Newcastle Utd. ise 41 puanda kaldı.

        Everton, evindeki mücadelede rakibi Leicester'i etkili oyunuyla 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Everton puanını 26'ya yükseltti.

        Lig'in 24. haftasında Southampton deplasmanda Ipswich'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Southampton oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        Ligin bu haftasında Wolves ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

        Lig'in 24. haftasında Tottenham deplasmanda Brentford'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Tottenham oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 24. Haftanın Sonuçları
        01.02.2025 15:30
        Nottingham Forest
        7
        Brighton & Hove Albion
        0
        İY(3-0)
        01.02.2025 18:00
        Newcastle United
        1
        Fulham
        2
        İY(1-0)
        01.02.2025 18:00
        Everton
        4
        Leicester City
        0
        İY(3-0)
        01.02.2025 18:00
        Ipswich Town
        1
        Southampton
        2
        İY(1-1)
        01.02.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        0
        Liverpool
        2
        İY(0-1)
        01.02.2025 20:30
        Wolverhampton
        2
        Aston Villa
        0
        İY(1-0)
        02.02.2025 17:00
        Brentford
        0
        Tottenham Hotspur
        2
        İY(0-1)
        02.02.2025 17:00
        Manchester United
        0
        Crystal Palace
        2
        İY(0-0)
        02.02.2025 19:30
        Arsenal
        5
        Manchester City
        1
        İY(1-0)
        03.02.2025 23:00
        Chelsea
        2
        West Ham United
        1
        İY(0-1)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 24. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		23 17 5 1 56 35
        2
        Arsenal
        		24 14 8 2 50 27
        3
        Nottingham Forest
        		24 14 5 5 47 13
        4
        Chelsea
        		24 12 7 5 43 16
        5
        Manchester City
        		24 12 5 7 41 13
        6
        Newcastle United
        		24 12 5 7 41 13
        7
        AFC Bournemouth
        		24 11 7 6 40 13
        8
        Aston Villa
        		24 10 7 7 37 -3
        9
        Fulham
        		24 9 9 6 36 4
        10
        Brighton & Hove Albion
        		24 8 10 6 34 -3
        11
        Brentford
        		24 9 4 11 31 0
        12
        Crystal Palace
        		24 7 9 8 30 -2
        13
        Manchester United
        		24 8 5 11 29 -6
        14
        Tottenham Hotspur
        		24 8 3 13 27 11
        15
        West Ham United
        		24 7 6 11 27 -17
        16
        Everton
        		23 6 8 9 26 -5
        17
        Wolverhampton
        		24 5 4 15 19 -18
        18
        Leicester City
        		24 4 5 15 17 -28
        19
        Ipswich Town
        		24 3 7 14 16 -27
        20
        Southampton
        		24 2 3 19 9 -36

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 25. Hafta Maçları
        14.02.2025 23:00
        Brighton & Hove Albion
        Chelsea
        15.02.2025 15:30
        Leicester City
        Arsenal
        15.02.2025 18:00
        Aston Villa
        Ipswich Town
        15.02.2025 18:00
        West Ham United
        Brentford
        15.02.2025 18:00
        Manchester City
        Newcastle United
        15.02.2025 18:00
        Southampton
        AFC Bournemouth
        15.02.2025 18:00
        Fulham
        Nottingham Forest
        15.02.2025 20:30
        Crystal Palace
        Everton
        16.02.2025 17:00
        Liverpool
        Wolverhampton
        16.02.2025 19:30
        Tottenham Hotspur
        Manchester United
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