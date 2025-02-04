İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasının son mücadelesi, Chelsea ve West Ham takımları arasında oynandı.

Chelsea, evinde West Ham'ı 2-1 mağlup ederek toplam puanını 43'e çıkardı; konuk ekip West Ham puan alamayarak evine döndü.

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Man United, bu hafta evinde Cry.Palace'yi ağırladı. Cry.Palace, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-0 kazanan taraf oldu ve Man United'i 2-0 mağlup etti. Man United haftayı 29 puanla tamamlarken, Cry.Palace toplamda 30 puana ulaştı.

Man. City, ligin bu haftasında Arsenal'a karşı deplasmanda oynadığı maçtan 5-1 mağlubiyetle ayrıldı. Man. City bu sonucun ardından haftayı 41 puanla kapattı; Arsenal ise puanını 50'a yükseltti.

Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen AFC Bournemouth, Liverpool'u 2-0 yenerek toplamda 56 puana yükseldi.

Zorlu müsabakada ev sahibi Nott. Forest, rakibi Brighton'u etkili oyunuyla 7-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 47'ye yükseltti.

Fulham, 24. haftada oynanan mücadelede Newcastle Utd.'u 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Fulham böylece 36 puana yükseldi. Fulham'ı ağırlayan Newcastle Utd. ise 41 puanda kaldı.

Everton, evindeki mücadelede rakibi Leicester'i etkili oyunuyla 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Everton puanını 26'ya yükseltti.

Lig'in 24. haftasında Southampton deplasmanda Ipswich'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Southampton oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

Ligin bu haftasında Wolves ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Lig'in 24. haftasında Tottenham deplasmanda Brentford'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Tottenham oldu: Maç 2-0 tamamlandı.