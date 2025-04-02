Premier Lig'de Newcastle ile Brentford karşılaşacak. St James Park'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Newcastle- Brentford maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra teknik direktörlerin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Newcastle- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...